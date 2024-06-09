Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sözel bölümler taban puanları 2024: 2 ve 4 yıllık sözel bölümler taban ve tavan puanları açıklandı mı?

        Sözel bölümlerin tavan puanları açıklandı mı? 2 ve 4 yıllık sözel bölümler neler?

        YKS maratonu biter bitmez, milyonlarca öğrenci tercih yapmak için ilgili olduğu bölümleri araştıracak. Peki, sözel alanda hangi bölümler var? 2 ve 4 yıllık sözel bölümler hangileri, taban puanları açıklandı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 08:43 Güncelleme: 09.06.2024 - 08:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2 ve 4 yıllık sözel bölümleri ve taban puanları gündemdeki yerini aldı. Hayalindeki üniversiteye girmek isteyen öğrenciler kendileri için en uygun olabilecek bölümleri arıyor. Sizler için sözel bölümün hem 2 hem de 4 yıllık bölümlerini derledik. İşte, 2 ve 4 yıllık sözel üniversitesi bölümleri...

        2

        2 VE 4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER VE TABAN PUANLARI

        YKS sınavı 8-9 Haziran'da tamamlandıktan sonra sınav sonuçları ilan edilecek. Ardından tercih dönemi başlayacak ve ÖSYM tarafından 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ve taban puanları da belli olacak. Ancak şu anda herhangi bir bölümün puanları yayınlanmadı.

        3

        4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

        Arkeoloji ve Sanat Tarihi

        Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

        Basın ve Yayın

        Coğrafya

        Coğrafya Öğretmenliği

        Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

        Çerkez Dili ve Kültürü

        Çizgi Film ve Animasyon

        El Sanatları

        Film Tasarımı ve Yazarlığı

        Film Tasarımı ve Yönetimi (

        Film Tasarımı ve Yönetmenliği

        Fotoğraf

        Fotoğraf ve Video

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

        Gazetecilik

        Geleneksel Türk Sanatları

        Görsel İletişim Tasarımı

        Görsel Sanatlar

        Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

        Gürcü Dili ve Edebiyatı

        Halkbilimi

        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

        İlahiyat

        4

        İletişim

        İletişim Bilimleri

        İletişim Sanatları

        İletişim Tasarımı ve Yönetimi

        İslam Bilimleri

        Kazak Dili ve Edebiyatı

        Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

        Kültür ve İletişim Bilimleri

        Kürt Dili ve Edebiyatı

        Medya ve Görsel Sanatlar

        Okul Öncesi Öğretmenliği

        Özel Eğitim Öğretmenliği

        Radyo, Televizyon ve Sinema

        Reklam Tasarımı ve İletişimi

        Rekreasyon Yönetimi

        Sanat Tarihi

        Sanat ve Kültür Yönetimi

        Sinema ve Dijital Medya

        5

        Sinema ve Televizyon

        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

        Sümeroloji

        Süryani Dili ve Edebiyatı

        Tarih

        Tarih Öğretmenliği

        Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

        Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

        Türk Dili ve Edebiyatı

        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

        Türk Halkbilimi

        Türkçe Öğretmenliği

        Türkoloji

        Yeni Medya

        Yeni Medya ve İletişim

        Zaza Dili ve Edebiyatı

        6

        2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

        Adalet

        Aşçılık

        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

        Çağrı Merkezi Hizmetleri

        Çocuk Gelişimi

        Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

        Geleneksel El Sanatları

        Halıcılık ve Kilimcilik

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

        İlahiyat

        Kültürel Miras ve Turizm

        Marka İletişimi

        Medya ve İletişim

        7

        Mimari Dekoratif Sanatlar

        Radyo ve Televizyon Programcılığı

        Reklamcılık

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

        Turist Rehberliği

        Turizm Animasyonu

        Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

        Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

        Yerel Yönetimler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu
        Ailesini depremde kaybeden gencin cansız bedeni bulundu
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular