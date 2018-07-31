Yükseköğretim Kurumları Sınavı - YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenci ve veliler tercih için araştırmlara başladı. İşte AYT (Alan Yeterlilik Testi) Türkçe - Sosyal (TS) puan türüyle seçilecek bölümler...

SÖZEL PUANIYLA TERCİH EDİLECEK BÖLÜMLER

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarımı

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve İletişim

Medya ve Görsel Sanatlar

Okul Öncesi Öğretmenliğiı

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sumeroloji

Suryani Dili ve Edebiyatı

Tarih Bölümü

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Yeni Medya

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ