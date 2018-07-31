Yükseköğretim Kurumları Sınavı - YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenci ve veliler tercih için araştırmlara başladı. İşte AYT (Alan Yeterlilik Testi) Türkçe - Sosyal (TS) puan türüyle seçilecek bölümler...
SÖZEL PUANIYLA TERCİH EDİLECEK BÖLÜMLER
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarımı
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve İletişim
Medya ve Görsel Sanatlar
Okul Öncesi Öğretmenliğiı
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sumeroloji
Suryani Dili ve Edebiyatı
Tarih Bölümü
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Yeni Medya
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
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