Dolmuştan indirilmeye çalışılan yolcu konuştu 0:00 / 0:00

AA

Duman (38), gazetecilere, yaklaşık iki yıl önce Ankara'da emlak ve temizlik şirketi sahibi olduğunu ancak inşaat işine de girince battığını, işini kaybettiğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre, bu süreçten sonra fayans işi yapmaya başladığını anlatan Duman, dolmuşta yaşananların kendisini çok üzdüğünü, böyle bir şeyin yaşanmasını hiç istemediğini dile getirdi.

"ÜZERİM KİRLİ DEĞİLDİ, LEKE BIRAKACAK BİR ŞEY YOKTU"

Dolmuşa iş kıyafetiyle bindiğini aktaran Duman, şöyle konuştu: "Üzerim kirli değildi. Leke bırakacak bir şey kesinlikle yoktu. Sonuçta kartımı okuttum ve paramı verdim. Oturduğumda kirletecek bir şeyim olsa zaten binmezdim. Binsem de oturmazdım. Yaşananları televizyonda ve haber sitelerinde görünce çok şaşırdım. İşin bu boyutlara geldiğini, şoförün işten çıkarıldığını öğrendim. Günlük çalışan biriyim. Parasızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Eğer benim yüzümden bu kişinin şoför kartı iptal edildiyse belediye başkanımdan da kişinin kendisinden de çok özür dilerim. Lütfen kendisini işe geri alırlarsa, çok sevinirim."

"HAKARET EDİLMESİ GÜCÜME GİDİYOR"

Minibüs şoförü Sait Demir de (63) mesleğe kamyon ve otobüs şoförlüğü yaparak başladığını, iki yıldır da dolmuşta çalıştığını ifade etti.

Yolcunun pantolonunun kalçadan ayak bileğine kadar yağlı boyalı olduğunu öne süren Demir, şunları kaydetti:

"Kurumuş haldeydi. Kendisine 'Arkadaşım böyle gelmemekte fayda var, koltuklara oturduğunuz zaman her ne kadar boya kuru olsa da boyanın tozu bulaşıyor.' dedim. Olay bu noktalara geldi. Asgari ücretle geçinen, bu meslekten emekli olan bir insanım. İşçi olan başka bir işçiye nasıl kötü davranır? Bunu anlayamıyorum. Beni buradaki yönetici arkadaşlarımın hepsi bilir. Kendi işimi yapıyorum. İstediğim şey kamuoyunun benden nefret etmemesi. Yaptığım tek şey çalıştığım ekmek tekneme sahip çıkmak. Hakaret edilmesi gücüme gidiyor."

Demir, görüntüyü çeken kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Şehir İçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Yılmaz Kurtçu da yaşananların hoş görüntüler olmadığını, ancak şoförün iyi bir insan olduğunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Bodrum ilçesinde önceki gün bir dolmuş şoförü, yolcusunu, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışmış, yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülenmişti. Sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında da idari işlem başlatılmıştı.