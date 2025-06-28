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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli Er Nasıl Olunur? Sözleşmeli Er Olma Şartları Nelerdir? htmsl

        Sözleşmeli Er Nasıl Olunur? Sözleşmeli Er Olma Şartları Nelerdir?

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam edilen sözleşmeli erler, profesyonel ordu yapısının önemli bir parçasını oluşturur. Vatani görevini tamamlamış veya henüz tamamlamamış birçok genç, sözleşmeli er olarak TSK bünyesinde görev almak istemektedir. Bu haber metninde, sözleşmeli er olma süreci, aranan şartlar ve başvuru detayları kapsamlı bir şekilde açıklanmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:21
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        Sözleşmeli Er Nasıl Olunur?
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        Sözleşmeli Er Nedir?

        Sözleşmeli er, TSK’nın kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan, belirli bir süre için sözleşmeyle istihdam edilen profesyonel askeri personeldir. Bu personel, askeri disiplin ve talim esaslarına göre görev yapar; genellikle muharip birliklerde, sınır bölgelerinde ve harekât alanlarında aktif olarak çalışır.

        Göreve alınan sözleşmeli erler, ilk aşamada 1 yıldan az olmamak kaydıyla sözleşme imzalar. Bu sözleşme en fazla 7 yıla kadar uzatılabilir. Dileyenler belirli bir süre sonunda uzman erbaşlığa geçiş yapabilir.

        Sözleşmeli Er Olma Şartları Nelerdir?

        Sözleşmeli er olabilmek için Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen bazı genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

        Vatandaşlık Şartı

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.

        Yaş Şartı

        En az 20 yaşını tamamlamış, 25 yaşını bitirmemiş olmak gerekir. (Başvuru yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla bu yaş aralığında olmak)

        Askerlik Durumu

        Askerliğini yapmış ya da yapmamış tüm erkek adaylar başvuruda bulunabilir.

        Askerlik hizmeti sırasında veya terhis olduktan sonra başvuranlar için en fazla 3 yıl geçmemiş olması gerekir.

        Eğitim Durumu

        En az ilköğretim mezunu olmak şarttır.

        Ancak başvuru sayısına göre ortaöğretim (lise) mezunlarına öncelik tanınabilir.

        Sağlık Şartı

        Askeri hastanelerden alınan “Sözleşmeli Er Olur” sağlık raporuna sahip olmak gerekir.

        Fiziki Yeterlilik ve Boy Kriteri

        En az 164 cm boyunda olmak ve kilo-boy orantısına uygunluk göstermek.

        Fiziki yeterlilik testlerini başarıyla geçmek (koşu, şınav, mekik gibi parkurlar)

        Adli Sicil ve Güvenlik Soruşturması

        Adli sicil kaydı temiz olmalı.

        Terör örgütleriyle bağlantısı olmamak ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

        Diğer Şartlar

        TSK’dan, Jandarma veya Emniyet teşkilatından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.

        Taksirli suçlar hariç, 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak.

        Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Başvuru Süreci

        Başvurular, genellikle Milli Savunma Bakanlığı’nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

        Adaylar başvuru formunu doldurarak ilan edilen tarihlerde müracaat eder.

        Seçim Aşamaları

        Evrak kontrolü

        Fiziki yeterlilik sınavı

        Mülakat

        Sağlık raporu işlemleri

        Güvenlik soruşturması

        Eğitim ve Göreve Başlama

        Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar, temel askerlik eğitimi alır.

        Eğitimi tamamlayanlar, sözleşme imzalayarak görev yerlerine atanır.

        Sözleşmeli Erlerin Hakları ve Özlük Durumu

        Maaş: 2024 yılı itibarıyla görev yapılan birlik ve bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama 20.000 TL – 28.000 TL aralığında maaş verilmektedir.

        Yemek, barınma ve giyim: TSK tarafından karşılanır.

        Yıllık izin: 30 gün ücretli izin hakkı mevcuttur.

        Sağlık hizmetleri: Askeri sağlık kuruluşlarından ve kamu hastanelerinden ücretsiz faydalanma hakkı bulunur.

        Görev süresi: İlk sözleşme en az 1 yıl olup, toplamda en fazla 7 yıla kadar uzatılabilir.

        Uzmanlığa geçiş: İsteyenler belirli şartları sağlayarak uzman erbaş olabilir.

        Sözleşmeli erlik, hem meslek olarak askerliği seçmek isteyenler hem de ileride uzman erbaş olmak isteyen adaylar için önemli bir kariyer yoludur. Fiziksel dayanıklılık, disiplin ve görev bilinci gerektiren bu meslek, vatan hizmetini mesleğe dönüştürmek isteyen gençler için ideal bir fırsattır. Başvuru şartlarına dikkat edilmesi, ilanların takip edilmesi ve fiziki-mesleki hazırlığın tam olması, süreci başarıyla tamamlamak açısından büyük önem taşır.

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