Sözleşmeli Er Nedir?

Sözleşmeli er, TSK’nın kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan, belirli bir süre için sözleşmeyle istihdam edilen profesyonel askeri personeldir. Bu personel, askeri disiplin ve talim esaslarına göre görev yapar; genellikle muharip birliklerde, sınır bölgelerinde ve harekât alanlarında aktif olarak çalışır.

Göreve alınan sözleşmeli erler, ilk aşamada 1 yıldan az olmamak kaydıyla sözleşme imzalar. Bu sözleşme en fazla 7 yıla kadar uzatılabilir. Dileyenler belirli bir süre sonunda uzman erbaşlığa geçiş yapabilir.

Sözleşmeli Er Olma Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli er olabilmek için Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen bazı genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

Vatandaşlık Şartı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.

Yaş Şartı

En az 20 yaşını tamamlamış, 25 yaşını bitirmemiş olmak gerekir. (Başvuru yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla bu yaş aralığında olmak)

Askerlik Durumu

Askerliğini yapmış ya da yapmamış tüm erkek adaylar başvuruda bulunabilir.

Askerlik hizmeti sırasında veya terhis olduktan sonra başvuranlar için en fazla 3 yıl geçmemiş olması gerekir.

Eğitim Durumu En az ilköğretim mezunu olmak şarttır. Ancak başvuru sayısına göre ortaöğretim (lise) mezunlarına öncelik tanınabilir. Sağlık Şartı Askeri hastanelerden alınan “Sözleşmeli Er Olur” sağlık raporuna sahip olmak gerekir. Fiziki Yeterlilik ve Boy Kriteri En az 164 cm boyunda olmak ve kilo-boy orantısına uygunluk göstermek. Fiziki yeterlilik testlerini başarıyla geçmek (koşu, şınav, mekik gibi parkurlar) Adli Sicil ve Güvenlik Soruşturması Adli sicil kaydı temiz olmalı. Terör örgütleriyle bağlantısı olmamak ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. Diğer Şartlar TSK’dan, Jandarma veya Emniyet teşkilatından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak. Taksirli suçlar hariç, 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak. Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Süreci Başvurular, genellikle Milli Savunma Bakanlığı’nın personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Adaylar başvuru formunu doldurarak ilan edilen tarihlerde müracaat eder. Seçim Aşamaları Evrak kontrolü Fiziki yeterlilik sınavı Mülakat Sağlık raporu işlemleri Güvenlik soruşturması Eğitim ve Göreve Başlama Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar, temel askerlik eğitimi alır.