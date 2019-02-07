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Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? sorusunun cevabını on binlerce aday araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı haberinin ardından adaylardan başvurular alınmış, süreç tamamlanmıştı. Daha önce de sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçlarının 7 Şubat Perşembe yani bugün açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla, sonuçların açıklanma tarihinin ertelendiğini duyurdu. İşte 2019 sözleşmeli öğretmen atamalarına dair tüm detaylar...
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB
MEB'ten yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularının sona ermesinden sonra bakanlık atama sonuçlarını 7 Şubat 2019 tarihinde MEB MEBBİS ilk atama sayfasında açıklayacaktı. Ancak bugün yapılan açıklama ile sonuçların yarına ertelendiği duyuruldu. MEB'ten gelen açıklamada "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 8 Şubat 2019 Cuma günü Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un katılımlarıyla yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞLARI NELER?
- Sınıf öğretmeni 3 bin 47 kişi istihdam alınacak
- İngilizce öğretmeni 2 bin 38 kişi istihdam alınacak
- Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 1.910 kişi istihdam alınacak
- Okul öncesi öğretmeni 1.601 kişi istihdam alınacak
- İlköğretim matematik öğretmeni 1.401 kişi istihdam alınacak
- Türkçe öğretmeni 1.093 kişi istihdam alınacak
- Rehberlik öğretmeni 1.056 kişi istihdam alınacak
- Özel eğitim öğretmeni 1.002 kişi istihdam alınacak
- Fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmeni 919 kişi istihdam alınacak
- Beden eğitimi öğretmeni 845 kişi istihdam alınacak
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