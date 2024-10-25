Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarında geri sayım sürüyor. 1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında sona erdi. Belirtilen tarih aralığında sınava katılım gösteren adaylar, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin sürece ilişkin, "Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik." ifadelerini kullandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alınmıştı.
1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayların sonuçlar için bekleyişi devam ediyor.
ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.
Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.
Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.