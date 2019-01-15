19-23 Kasım tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları internet üzerinden alınmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvurularının alınmasının ardından sözlü sınav yerleri ve taban puanları adaylara duyuruldu. 2018-2019 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları 31 Aralık'a kadar devam etti. Şimdi ise 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için son adımlar kaldı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı ise 15 Ocak olarak Personel Genel Müdürlüğü atama takviminde adaylara duyuruldu. Sonuçların açıklanmasından adaylar 16 Ocak-18 Ocak tarihlerinde sınava dair itirazda bulunabilecekler. Sözlü sınava dair itiraz sonuçları, 24 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen tercihleri, 28 Ocak 2019 tarihinde başlayacak, 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI SORGULAMA

Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

Sözleşmeli Öğretmenin Sözleşme Süresi Ne Kadar Olacak?

Sözleşmeli öğretmenler atandıkları okulda en az 4 yıl sözleşmeli çalışmak durumunda. Eğer 4 yıl boyunca çalışmaya devam edilir ve olumlu bir performans puanı alınırsa sözleşmeli öğretmenler kadroya geçebileceklerdir. Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddeye göre sözleşmeli öğretmenlikte 4 yılını dolduranlar istedikleri takdirde bulundukları okulda kadroya geçebilecekler. Ancak önceki senelerde sözleşmeli öğretmenlerde uygulanan bir durumu da hatırlatmakta fayda var: Sözleşmeli öğretmenler çalıştıkları İl/İlçe MEM’lerde her sene başı sözleşmelerini uzattırmaları gerekmektedir.

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