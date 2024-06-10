Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı! MEB 20 Bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri/başvuru sonuçları

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024 bugün duyuruldu. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

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ÖĞRETMEN ATAMASINDA SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20 Bin öğretmen atamasında sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.