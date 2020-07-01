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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2020! MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar, sözleşmeli mülakat yerleri sorgulama işlemini e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman? İşte 2020 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet üzerinden geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Adaylar, MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2020 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2020 SORGULAMA

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri e-devlet adresi üzerinden tıklayarak TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek öğrenebileceksiniz.

SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in takvimine göre sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 4-7 Ağustos tarihlerinde alınırken, bu itirazların sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak. Takvime göre atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınacak ve atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANI KAÇ?

60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilirken, atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi. En fazla atama, 2 bin 831 atama ile sınıf öğretmenliği branşına yapılırken, din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801, İngilizce’de 1739, ilköğretim matematik alanında 1701, okul öncesi öğretmenliğinde 1518, rehberlik alanında 1373, Türkçe’de 1300, özel eğitim branşında 1118, fen bilimlerinde 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşına ayrılan 900 kontenjanın 90’ı milli sporcuların atamaları için ayrılırken, kalan 810 kontenjan için başvuru alınacak.

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