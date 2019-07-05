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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? MEB'ten sözleşmeli öğretmenlik açıklaması geldi mi?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri ne zaman yapılacak sorusu sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. MEB 4 Temmuz tarihinde 20 bin öğretmen alımı için yapılan mülakat sonuçlarını yayınladı. Şimdi gözler tercihlerde. İşte sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili gelişmeler...

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman, göreve başlama tarihi nedir? Şeklindeki sorular öğretmenlik yapacak olan vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Öğrencilerine kavuşmak için sabırsızlıkla bekleyen 20 bin öğretmen sözlü sınav mülakatı ile ter döktü. 4 Temmuz tarihinde ise sözlü sınav sonuçları açıklandı. Şimdi gözler tercih işlemlerinde... Sözleşmeli öğretmenlik okul tercihleri ile ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar..

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylarının tercih işlemleri ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak." denildi.

MEB SÖZLÜ SINAV MÜLAKAT SONUÇLARI TIKLA

 


SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz ila 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

 

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