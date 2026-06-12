SpaceX halka arz oldu mu? Tarihin en büyük halka arzı rekor kırdı! SpaceX hisseleri ne zaman işlem görecek?
Elon Musk'ın uzay ve teknoloji devi SpaceX, finans dünyasında tarihi bir başarıya imza attı. Şirket, gerçekleştirdiği 75 milyar dolarlık halka arzla küresel piyasalarda bugüne kadar görülen en büyük halka arz rekorunu kırarken, 1,77 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Yatırımcılar şimdi gözlerini Nasdaq'ta işlem görmeye hazırlanan SpaceX hisselerine çevirirken, halka arz sonuçlarının detayları ve hisselerin ilk işlem performansı merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Uzay taşımacılığı ve uydu interneti alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan SpaceX, tarihi halka arzıyla gündeme damga vurdu. Elon Musk'ın liderliğindeki şirket, 75 milyar dolar kaynak sağlayan dev halka arzın ardından yaklaşık 1,77 trilyon dolar değerlemeye ulaşarak finans tarihine geçti. Halka arzın tamamlanmasının ardından yatırımcılar, SpaceX hisselerinin Nasdaq'ta ne zaman işlem göreceğini ve ilk gün performansının nasıl olacağını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...
SPACEX HALKA ARZ OLDU MU?
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı.
SpaceX'ten yapılan açıklamada, 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzının fiyatının, hisse başına 135 dolar olarak kesinleştiği bildirildi.
Böylelikle şirket belirlenen hisse fiyatı üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde ederken, tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirilmiş oldu. Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri de 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı.
HALKA ARZ İŞLEMİNİN 15 HAZİRAN'DA TAMAMLANMASININ ÖNGÖRÜLÜYOR
Açıklamada, şirketin hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" sembolüyle işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 15 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Ayrıca açıklamada, SpaceX'in aracı kurumlara, halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdığı aktarıldı.
SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında SEC'e sunmuştu.