Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SpaceX halka arz oldu mu? Tarihin en büyük halka arzı rekor kırdı! SpaceX hisseleri ne zaman işlem görecek?

        SpaceX halka arz oldu mu? Tarihin en büyük halka arzı rekor kırdı! SpaceX hisseleri ne zaman işlem görecek?

        Elon Musk'ın uzay ve teknoloji devi SpaceX, finans dünyasında tarihi bir başarıya imza attı. Şirket, gerçekleştirdiği 75 milyar dolarlık halka arzla küresel piyasalarda bugüne kadar görülen en büyük halka arz rekorunu kırarken, 1,77 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Yatırımcılar şimdi gözlerini Nasdaq'ta işlem görmeye hazırlanan SpaceX hisselerine çevirirken, halka arz sonuçlarının detayları ve hisselerin ilk işlem performansı merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 12:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Uzay taşımacılığı ve uydu interneti alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan SpaceX, tarihi halka arzıyla gündeme damga vurdu. Elon Musk'ın liderliğindeki şirket, 75 milyar dolar kaynak sağlayan dev halka arzın ardından yaklaşık 1,77 trilyon dolar değerlemeye ulaşarak finans tarihine geçti. Halka arzın tamamlanmasının ardından yatırımcılar, SpaceX hisselerinin Nasdaq'ta ne zaman işlem göreceğini ve ilk gün performansının nasıl olacağını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

        2

        SPACEX HALKA ARZ OLDU MU?

        ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı.

        SpaceX'ten yapılan açıklamada, 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzının fiyatının, hisse başına 135 dolar olarak kesinleştiği bildirildi.

        3

        Böylelikle şirket belirlenen hisse fiyatı üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde ederken, tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirilmiş oldu. Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri de 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı.

        4

        HALKA ARZ İŞLEMİNİN 15 HAZİRAN'DA TAMAMLANMASININ ÖNGÖRÜLÜYOR

        Açıklamada, şirketin hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" sembolüyle işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 15 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

        Ayrıca açıklamada, SpaceX'in aracı kurumlara, halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdığı aktarıldı.

        SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında SEC'e sunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri: Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti, Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, 2026 Dünya Kupası başlıyor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZEL'İN EKİBİNDEKİ 28 İSİM CHP PM'DEN İSTİFA ETTİ CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim, partiyi olağan üstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği; parti meclis...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Borsada barış coşkusu
        Borsada barış coşkusu
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        Yemek cinayetle bitti! Karı koca tutuklandı!
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        LGS’de yeni dönem: Yapay zekâlı, güvenlik ve beslenme paketi uygulaması
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        Dünya Kupası'nın gerçek kaybedeni kim?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Irmak öğretmenin ölümünde müdürün ifadesi alındı
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?
        Dünya Kupası ev sahibi şehirlere ne kadar yük oluyor?