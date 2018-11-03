Sparta Prague - Slavia Prague maçı heyecanı

Sparta Prague ve Slavia Prague, 04 Kasım 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Sparta Prague 26 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Slavia Prague 33 puanda ve 1. sırada. Sparta Prague son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Slavia Prague son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 547 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sparta Prague kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Slavia Prague sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sparta Prague önceki hafta Bohemians 1905 mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Slavia Prague ise Teplice maçında 0-3 kazandı.

Sparta Prague, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sparta Prague, kendi sahasında 15 gol attı, 4 gol yedi.

Slavia Prague, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Slavia Prague, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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