'SPEKTRUM' Mart'ta Salt Galata'da

Salt’ın Galata yapısında Mart ayı boyunca bir dizi program yer alıyor. 31 Mart’a kadar ziyarete açık olan Türkiye’de Mimarlık Eğitimi: 18. Yüzyıldan Günümüze Kurumsallaşma Eşikleri sergisi paralelinde, 9 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te “ Enformel Eğitim Pratikleri ” başlıklı panel ile 30 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te mimar-akademisyen Ayşen Savaş’ın yürütücülüğünde “ Mimarlık Kuramı Tarih mi Oldu? ” başlıklı açık ders gerçekleştirilecek.

14 Mart Perşembe günü saat 18.00’de ise Salt Galata, Oditoryum’da, UMO Mimarlık’ın kurucuları Levent Aksüt ile Yaşar Marulyalı’nın uzun soluklu mesleki ortaklıklarını ele alan ve Pelin Derviş Yayın Projesi tarafından USKON iş birliğiyle yayımlanan kitabın lansman ı gerçekleştirilecek. Levent Aksüt = Yaşar Marulyalı | UMO Mimarlık – USKON – Çelik Yapı adlı yayının tanıtılacağı programda Levent Aksüt, Yaşar Marulyalı ve Pelin Derviş bir araya gelecek.