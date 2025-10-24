SPK'dan 4 şirketin sermaye artırımına onay

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Selva Gıda Sanayi AŞ'nin 585 milyon liralık bedelli, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 160 milyon liralık bedelli, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin 841,5 milyon liralık bedelsiz, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 542,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebine onay verdi.

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik'in 2 milyar liralık, Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ'nin 1 milyar liralık, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin 10 milyar liralık, İş Faktoring'in 9 milyar 430 milyon liralık, Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ'nin 7 milyar liralık, Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, BFL Filo Kiralama ve Otomotiv Ticaret AŞ'nin 260 milyon liralık, Aktif Yatırım Bankasının 100 milyon dolarlık, Çelik Motor'un ise 2 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ ile Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 2'şer milyar liralık, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin de toplamda 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

YENİ FAALİYET İZİNLERİ SPK, "Atlas Portföy Yönetimi AŞ Medya Yapımları Girişim Sermayesi Yatırım Fonu", "Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ BioScience Managers Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" ve "Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Siraj Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kurulması talebini olumlu karşıladı. Golden Global Portföy Yönetimi AŞ'nin Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Katılım Şemsiye Fonu ve Serbest Şemsiye Fon kurma talebine izin verildi. İDARİ PARA CEZALARI Sermaye Piyasası Kurulu, Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 354,8 bin lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ (BTCIM) ve Batısöke Söke Çimento Sanayii TAŞ (BSOKE) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir isme 18,5 milyon lira ceza uygulandı. Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 17,8 milyon lira idari para cezası verildi. Midas Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan incelemede ise şirkete 246,5 milyon lira para cezası uygulanması kararı alındı.

SUÇ DUYURULARI Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunması" gerekçesiyle "dmcfx" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 13 isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Suç duyurusuna neden olan eylemler arasında "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması", "kendisine ait banka hesaplarını kullandırmak suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi", "yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" ile "adına kayıtlı telefon hattının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" gibi ihlaller yer aldı. Uşak Seramik Sanayi AŞ (USAK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındı. Çeşitli sosyal medya hesaplarından Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasına yönelik yapılan paylaşımlarda ve AVHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan" 16 kişi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

"İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunulması" gerekçesiyle "https://h5.bbttran.com", "https://bbttran.com", "Payixi", "https://orderinvests.com", "Cloudexcrypto", "https://customer.orderinvests.com", "https://order-markets.com", "https://basvuru.order-", "markets.com/site", "https://trade.order-", "markets.com/login", "https://revalentum.com", "https://borsaexchangemarket.com", "https://adviselite.pro", "https://online-swisstrade.com", "https://client.online-swisstrade", "https://mexemcrypto.net", "https://wt.mexemyatirim.com", "https://pshtrader.net" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında suç duyurusu kararı alındı. "USAK pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan" 6 isim ile "AVHOL pay piyasasına yönelik sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar ve gerçekleştirilen işlemlerle" ilgili 16 kişi ile ilgili Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi. 15 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ KARARI Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.