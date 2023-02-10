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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası spor dünyasından birçok isim bölgeye maddi yardımda bulundu. İşte o isimler...

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  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    JAN VESELY

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, Türkiye'deki depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na 500 bin lira bağış yaptı.
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    EYÜPSPOR

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, depremzedeler için 10 milyon TL bağışta bulundu
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    SÜPER LİG

    TFF ve Kulüpler Birliği 4 saat süren toplantının ardından deprem bölgesine bin konteyner yardımı yapılacağı duyuruldu
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    NICOLO ZANIOLO

    Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo önceki günlerde İstanbul'a geldi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzaladı. 23 yaşındaki ofansif orta saha, depremzedeler için yaptığı 400 bin TL'lik bağışla da takdir topladı. 
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    MEHMET SEPİL

    5 milyon TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    KONYASPOR LOCALARINI AÇTI

    Konyaspor Kulübü, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki locaları depremden etkilenen vatandaşların kullanması için düzenledi. Locaları yatak ve temel ihtiyaç maddeleriyle düzenleyen kulüp, ayrıca deprem bölgesine 100 adet konteyner ev gönderdi.
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

    5 milyon TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    HAKAN BALTA 

    300 bin TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    MERT HAKAN YANDAŞ

    200 bin TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    BURAK YILMAZ

    300 bin TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

    1 milyon TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    GALATASARAY 30 TIR GÖNDERDİ

    Yardım kampanyasını ilk başlatan kulüplerden olan Galatasaray, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Nef Stadı, Anadolu Yakası'nda ise Taçspor Tesisleri'nde yardım topladı.

    Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, personel ve sporcuların da yardım kampanyasında aktif rol aldığı sarı-kırmızılı kulüp, bu akşama kadar 30 tırı deprem bölgesine gönderdi.
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    CENGİZ ÜNDER

    50 bin euro
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

    50 bin euro
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

    100 Bin TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

    TFF, AFAD tarafından koordine edilen hesaba 20 milyon TL bağışta bulunarak tüm futbol camiasına bu kampanyaya destek olması yönünde çağrıda bulundu.
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU

    100 Bin TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    EMRE KILINÇ

    150 bin TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    FENERBAHÇE: YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

    "Yaraları hep birlikte saracağız." sloganıyla hareket eden Fenerbahçe Kulübü, deprem bölgesine 13. yardım tırını gönderdi.
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    CENK TOSUN

    600 bin TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    MERİH DEMİRAL

    Merih Demiral'ın başlattığı açık artma sonucunda Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci ve Paulo Dybala'nın formaları 5 Milyon TL'ya satıldı. Bu para Ahbap Derneği'nin hesabına yatırıldı.
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    OZAN TUFAN 

    800 bin TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    NURİ ŞAHİN

    1 milyon TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    OKAY YOKUŞLU 

    1 milyon TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    HAKAN ÇALHANOĞLU 

    1 milyon TL
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    MAX GRADEL

    20 bin euro
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    BEŞİKTAŞ, MERKEZİ VODAFONE PARK YAPTI

    Beşiktaş Kulübü, stadı Vodafone Park'ı yardım toplama merkezi haline getirdi.
  • Spor camiasından deprem felaketi sonrası bağış yağdı!

    FURKAN KORKMAZ

    Furkan Korkmaz: Joel'in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti.

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