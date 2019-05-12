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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Haftayı üç ve dördüncü sırada bitiren Hatayspor ile Osmanlıspor da play-off'a kalmayı garantiledi

Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Lider Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0, ikinci sıradaki Abalı Denizlispor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Haftayı üç ve dördüncü sırada bitiren Hatayspor ile Osmanlıspor, play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'ta mücadele edecek diğer iki takım ise 34. ve son hafta karşılaşmalarından sonra belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de daha önce Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor küme düşmüştü.

Ligde 33. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor: 0-1

Eskişehirspor-Adanaspor: 0-3

Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3

Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok 2-0

Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor: 6-0

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 0-2

Hatayspor-Giresunspor: 1-0

Altınordu-Boluspor: 3-0

Osmanlıspor-Altay: 3-1

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

 TakımlarOGBMAYAVP
1.GENÇLERBİRLİĞİ33224749262370
2.ABALI DENİZLİSPOR33209462303269
3.HATAYSPOR331810554223264
4.OSMANLISPOR331851045252059
5.ALTINORDU33169849301957
6.GAZİŞEHİR GAZİANTEP33168954302456
7.ADANA DEMİRSPOR331671048351355
8.ÜMRANİYESPOR33141094235752
9.BOLUSPOR33137133839-146
10.ALTAY331111114840844
11.İSTANBULSPOR331013104341243
12.ADANASPOR33910144045-537
13.ESKİŞEHİRSPOR3398164263-2135
14.BALIKESİRSPOR BALTOK33117153642-634
15.GİRESUNSPOR33712142940-1133
16.AFJET AFYONSPOR3378183653-1729
17.BİREVİM ELAZIĞSPOR3367203860-2225
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR3303309106-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Not: Balıkesirspor Baltok'un 6, Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

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