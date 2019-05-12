Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Lider Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0, ikinci sıradaki Abalı Denizlispor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Haftayı üç ve dördüncü sırada bitiren Hatayspor ile Osmanlıspor, play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'ta mücadele edecek diğer iki takım ise 34. ve son hafta karşılaşmalarından sonra belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de daha önce Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor küme düşmüştü.

Ligde 33. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor: 0-1

Eskişehirspor-Adanaspor: 0-3

Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3

Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok 2-0

Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor: 6-0

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 0-2

Hatayspor-Giresunspor: 1-0

Altınordu-Boluspor: 3-0

Osmanlıspor-Altay: 3-1

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. GENÇLERBİRLİĞİ 33 22 4 7 49 26 23 70 2. ABALI DENİZLİSPOR 33 20 9 4 62 30 32 69 3. HATAYSPOR 33 18 10 5 54 22 32 64 4. OSMANLISPOR 33 18 5 10 45 25 20 59 5. ALTINORDU 33 16 9 8 49 30 19 57 6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 33 16 8 9 54 30 24 56 7. ADANA DEMİRSPOR 33 16 7 10 48 35 13 55 8. ÜMRANİYESPOR 33 14 10 9 42 35 7 52 9. BOLUSPOR 33 13 7 13 38 39 -1 46 10. ALTAY 33 11 11 11 48 40 8 44 11. İSTANBULSPOR 33 10 13 10 43 41 2 43 12. ADANASPOR 33 9 10 14 40 45 -5 37 13. ESKİŞEHİRSPOR 33 9 8 16 42 63 -21 35 14. BALIKESİRSPOR BALTOK 33 11 7 15 36 42 -6 34 15. GİRESUNSPOR 33 7 12 14 29 40 -11 33 16. AFJET AFYONSPOR 33 7 8 18 36 53 -17 29 17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 33 6 7 20 38 60 -22 25 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 33 0 3 30 9 106 -97 0



Not: Balıkesirspor Baltok'un 6, Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.