Geride kalan sezondaki 22 kişilik hakem kadrosunda değişiklik yapmayan TFF, Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen'i de bu listeye ilave etti. Süper Lig'de 50 yardımcı hakem görev yapacak.

Süper Lig'de bu sezon görev yapacak hakem ve yardımcı hakemler şunlar:

Hakem: Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek, Cüneyt Çakır, Serkan Çınar, Volkan Bayarslan, Tugay Kaan Numanoğlu, Halis Özkahya, Halil Umut Meler, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Koray Gençerler, Barış Şimşek.

Yardımcı hakem: Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez, Mehmet Cem Satman, Utku Tunavelioğlu, Önder Yılmaz, Murat Ergin Gözütok, Hakan Yemişken, Ali Saygın Ögel, Kemal Elmas, Osman Gökhan Bilir, İsmail Şencan, Ömer Tevfik Özkoç, Mehmet Cem Hanoğlu, Kerem Ersoy, Erdem Bayık, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok, Bahattin Duran, Süleyman Özay, Aleks Taşçıoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş, Esat Sancaktar, Yusuf Bozdoğan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral, Mehmet Kapluhan, Cevdet Kömürcüoğlu, Baki Tuncay Akkın, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey, Gökmen Baltacı, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çavuş, Mehmet Kısal, Selahattin Altay, Samet Çiçek, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara, Serdar Diyadin, Murat Şener.

A KLASMANINDA 23 HAKEM

Spor Toto 1. Lig'de görev yapacak hakemlerin yer aldığı A klasmanda 23 orta ve 51 yardımcı hakem yer aldı.

TFF'nin A klasman listesinde açıkladığı hakem ve yardımcı hakemler ise şunlar:

Hakem: Caner Ak, Özgüç Türkalp, Erkan Özdamar, Kadir Sağlam, Sarper Barış Saka, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Onur Karabaş, Süleyman Abay, Emre Malok, Mert Güzenge, Çağdaş Altay, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Yiğit Arslan, Alper Çetin, Mustafa Aydın, Sinan Dereci, Erkan Engin, Atilla Karaoğlan, Bülent Birincioğlu, Ramazan Keleş, Yasin Kol.

Yardımcı hakem: Murat Temel, Furkan Ürün, Engin Erdem, Soner Maraş, Vural Gül, Anıl Usta, Gökhan Barcın, Ali Can Alp, Kamil Çetin, Bilal Gölen, Ahmet Ayaz, Emrah Ünal, Ali Tuna, Mehmet Kağan Bingül, Emin Yıldırım, Erkan Akbulut, Orkun Aktaş, Mehmet Yıldırım, Mehmet Emin Tuğral, Oğuz Kaan Çalışır, Gökmen Olgaç, Bahtiyar Birinci, Habip Tiryaki, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik, Kemal Mavi, Murat Altan, İlker Takpak, Serkan Gençerler, Hüsnü Emre Çelimli, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Baran Eraslan, Bersan Duran, Hüseyin Aylak, Oğuz Terzi, Cem Özbay, Cumhur Altay, Gökhan Memişoğlu, Hakan Karabalcık, Uygar Bebek, Cemal Alpay, Mehmet Şahan Yılmaz, Çetin Öncel, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız, Özgür Ertem, Muhammet Yumak, Cemil Tunç, Deniz Turgut, Seyfettin Ünal.