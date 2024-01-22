Haberler Yaşam Spor yaparken sıkça karşılaşılan sorun: Egzersize bağlı baş ağrısıyla başa çıkmanın yolları

Spor yaparken sıkça karşılaşılan sorun: Egzersize bağlı baş ağrısıyla başa çıkmanın yolları Spor salonunda yoğun bir antrenmanın ortasındasınız veya bir antrenmanı yeni bitirdiniz ve aniden büyük bir baş ağrısı çekiyorsunuz. Bir yanınız bunu görmezden gelerek devam etmeniz gerektiğini söylüyor ancak baş ağrınız geçmiyor. Peki, bu durumda ne yapabilirsiniz? İşte, sizin için egzersize bağlı baş ağrısıyla başa çıkmanın yolları... Habertürk Giriş: 22.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:12 facebook

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Spor yaparken yaşanan baş ağrısı, pek çok kişinin göz ardı ettiği bir sağlık sorunudur. Egzersize bağlı olarak yaşanan baş ağrısının diğer baş ağrılarından farklı olduğunu biliyor muydunuz ve bu ağrıdan kurtulabilir misiniz? İşte, diğer adıyla efora bağlı oluşan baş ağrısının nedeni, belirtileri ve baş etme yöntemlerine dair bazı bilgiler...

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EGZERSİZ BAŞ AĞRISI NEDİR? Ulusal Baş Ağrısı Vakfı'na göre, koşmak gibi yorucu egzersizler efordan kaynaklanan baş ağrılarına neden olabilir. Egzersize bağlı baş ağrıları, 5 dakikadan 48 saate kadar sürebilir ve sıklıkla iki taraflı (başın her iki tarafında) nabız gibi atan ağrı olarak tanımlanır.