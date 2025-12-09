Spor yazarları Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçını değerlendirdi: Eğriler doğrular birbirine girmiş!
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gaziantep FK ile berabere kaldı. Spor yazarları Beşiktaş'ın mücadelesini değerlendirdi
"ÜZERİNİZDE BÜYÜK BASKI YARATIYOR"
ALİ GÜLTİKEN: "Bunlar aslında bize şunu tarif ediyor; Beşiktaş, maçı çok daha önce kazanarak bitirebilecek pozisyonları bolca üretti. Ya kaleci Zafer'i geçemediler ya da daha fazla gol atacak beceriyi ortaya koyamadılar. Hücum zenginliği Beşiktaş açısından iyi diyebileceğimiz maç oldu. Neredeyse tamamen kontrolünde ve üretken olarak tamamladı. Ama kalenizde bu kadar gol gördüğünüzde bunlar işinizi zorlaştırıyor. Bu kadar çok bireysel savunma hatası yaptığınızda da geriye düştüğünüz maçlar daha çok gayret isterken üzerinizde büyük de baskı yaratıyor." (Sabah)
"EĞRİLER DOĞRULAR BİRBİRİNE GİRMİŞ"
TURGAY DEMİR: "Beşiktaş'ın harcadığı enerji tabelaya yansımıyor çünkü saha içi organizasyonlarında eğriler doğrular birbirine girmiş. Örneğin en iyi şut atabilen oyunculardan biri olan Cerny ilk şutunu 84. dakikada atıyorsa bu işte bir yanlış var. Orkun neredeyse hiç şut atmıyorsa bu işte bir yanlış daha var. Rakibin kontra atak oynuyor ve senin en öndeki oyuncun ancak uçak pistinde topu kontrol edebilecek olan El Bilal Toure kaleciyi geçtiği pozsiyonda saçma bir dokunuşla topu dışarı attı. Karşı karşıya kaldığı diğer iki pozisyonda inanılmaz kötü vuruşlar yaptı." (Fotomaç)
"BEŞİKTAŞ ŞANSSIZDI"
İBRAHİM YILDIZ: Şampiyonluğa oynayacak bir takım düşünülecek olursa kadronun yetersizliğini söylemeye gerek yok. İlk yarının 23.dakikasında Cengiz’in sakatlanması şansızlıktı. Cengiz maçı tamamlayabilse golle buluşması mümkün olabilirdi. Bu ara, Gaziantep FK kalecisi Zafer’i de kutlamak gerekir. İlk yediği gol de ne kadar hatalı olsa da kurtardıkları ile o denli başarılıydı. Kendini affettirdi. Kaleci Zafer, 10’un üzerinde kurtarışla dikkat çekerek sahanın en iyi oyuncusu olmaya hak kazandı. Kolay gol yiyen buna karşın gol pozisyonuna girmekte zorlanmayan Beşiktaş kazanamadığı için üzülmekte haklı. Şansızlığı yenemediler diyebiliriz. Yüksek tempolu ve mücadele gücü yüksek olan zevkli bir karşılaşma izledik. Bu karşılaşma özelinde Sergen Yalçın’ı eleştirmek haksızlık olur. İki basit hata sonucu yenilen goller var. Buna karşılık kaçırılan sayısız gol pozisyonu. (Habertürk)
"BEŞİKTAŞ SÖZ KONUSU OLUNCA KÖRLEŞTİ!"
SİNAN VARDAR: "Beşiktaş, maçın hemen başında Gökhan Sazdağı'nın yaptığı inanılmaz basit bir hatayla golü kendi elleriyle rakibine ikram etti ve ne olduysa o an oldu... Yarı otomatik VAR sistemi ekrana geldi ama teknoloji Beşiktaş söz konusu olunca nedense körleşti! Pozisyonda apaçık bir ofsayt." (Fotomaç)
"MAŞALLAH PEHLİVAN GİBİ"
MUSTAFA ÇULCU: "Kadir Sağlam FIFA hakemi lakin büyük maçlarda ara ki bulasın! Bu sezon ilk büyük takım maçı Alanya- Beşiktaş (2-0) olmuş. Sonra Anadolu takımlarının maçında gezmiş Süper Lig'de 8. maçı ve İstanbul arenasında ilk büyük takım maçı ve yine Beşiktaş! İlk yarı uzatma dakikalarında Abena'nın Jota'ya yaptığı faul açık bir penaltı ama hakem veremedi. Klasik ülke hakemlik yapısı noter olarak VAR'ı işaret etti. Büyük hakem olmak istiyorsan bunu sahada kendin vereceksin. Atletik değil maşallah pehlivan gibi olmuş. Maçın temposuna ayak uyduramadı." [Sabah]