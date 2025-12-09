Spor yazarları Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçını değerlendirdi: Eğriler doğrular birbirine girmiş!

Spor yazarları, Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.

"ÜZERİNİZDE BÜYÜK BASKI YARATIYOR"

ALİ GÜLTİKEN: "Bunlar aslında bize şunu tarif ediyor; Beşiktaş, maçı çok daha önce kazanarak bitirebilecek pozisyonları bolca üretti. Ya kaleci Zafer'i geçemediler ya da daha fazla gol atacak beceriyi ortaya koyamadılar. Hücum zenginliği Beşiktaş açısından iyi diyebileceğimiz maç oldu. Neredeyse tamamen kontrolünde ve üretken olarak tamamladı. Ama kalenizde bu kadar gol gördüğünüzde bunlar işinizi zorlaştırıyor. Bu kadar çok bireysel savunma hatası yaptığınızda da geriye düştüğünüz maçlar daha çok gayret isterken üzerinizde büyük de baskı yaratıyor." (Sabah)

"EĞRİLER DOĞRULAR BİRBİRİNE GİRMİŞ"

TURGAY DEMİR: "Beşiktaş'ın harcadığı enerji tabelaya yansımıyor çünkü saha içi organizasyonlarında eğriler doğrular birbirine girmiş. Örneğin en iyi şut atabilen oyunculardan biri olan Cerny ilk şutunu 84. dakikada atıyorsa bu işte bir yanlış var. Orkun neredeyse hiç şut atmıyorsa bu işte bir yanlış daha var. Rakibin kontra atak oynuyor ve senin en öndeki oyuncun ancak uçak pistinde topu kontrol edebilecek olan El Bilal Toure kaleciyi geçtiği pozsiyonda saçma bir dokunuşla topu dışarı attı. Karşı karşıya kaldığı diğer iki pozisyonda inanılmaz kötü vuruşlar yaptı." (Fotomaç)