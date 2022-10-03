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Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları derbiyi ve Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.

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  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: "İkinci yarıda roller değişti… Beşiktaş önde öyle bir basmaya başladı ki, Fenerbahçe ilk beş dakika neredeyse nefes alamadı… Kısa sürdü bu, Fenerbahçe toparlandı… Son 15 dakikaya kadar ceza alanlarının unutulduğu bir orta saha oyunu oynandı… Ligin en fazla gol atan iki takımı ile en rahat gol yiyen iki takımının maçının golsüz biteceği hiç aklıma gelmezdi… Ancak forvetler o kadar yetersiz kaldı ki, savunmalar o kadar iyi oynadı ki, golsüz bir sonuç kaçınılmaz oldu… Beşiktaş savunmasında Tayip Talha çok iyi oynadı… Fenerbahçe‘de her zaman olduğu gibi Ferdi, uzun bir süre sonra oynayan Serdar Aziz ve Szalai öne çıktı… Kaleci Ersin, ikinci yarıda yere yatmadan maçı bitirdi…" (MİLLİYET)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "BÜYÜK BİR FIRSATI KAÇIRDILAR"

    ERMAN TOROĞLU: "Beşiktaş takımı inanılmaz derece ofsayta düştü. Fenerbahçe'nin bu taktiği yapacağını herkes biliyor. Bu işi çözmek lazımdı. Peki kim çözecekti? İsmael. Oyuncularını çalıştıracaktı, Fenerbahçe'nin bu taktiğini onlara pahalıya mal edecekti ama sınıfta kaldı. Çünkü bu taktiği bozmak çok kolaydı. Nasıl mı? orta sahada topu alan bir Beşiktaşlı oyuncunun iki arkadaşı, sol açıkta oynayanla sol uçta oynayan kasıtlı olarak ofsayda girer. Topu kullanacak oyuncu pas atacakmış yapar. Sağdan gelen arkadaşına topu attı mı çok rahat şekilde gol bulursunuz. Ama İsmael ve yardımcıları bunu yakalayamamış. Büyük bir fırsatı kaçırdılar. Ghezzal girdikten sonra Beşiktaş hareketlendi. Bu arada iki net pozisyon yakaladı." (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "ALAN RAZI VEREN RAZI"

    AHMET ÇAKAR: "İkinci yarıda roller değişiverdi. Kontrol büyük oranda Beşiktaş'ta idi. Özellikle sağda Rosier, solda yorulana kadar Masuaku hem kanat hücumlarını kullandılar hem de Fenerbahçe'ye fazla bir çıkış şansı vermediler. Maçın belli kırılma anları var. Aslında son 10 dakikaya baktığımızda galibiyeti kaçıran takım Beşiktaş oldu. İkisinde de Weghorst vardı. İlkinde tam istediği pozisyon. Ghezzal kesti, Weghorst hareketli geldi ama gol olmadı. Yine bir serbest vuruşta bu sefer Weghorst'un kafası direkten döndü. Sonuç olarak iki takım da hem imaj olarak hem de puan olarak fazla bir şey kaybetmediler. Adeta alanın verenin razı olduğu bir maç oldu." (SABAH)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "SONUÇ ADİL"

    ATTİLA GÖKÇE: "Her şeye rağmen Fenerbahçe’nin maç öncesi kabul edilen üstünlüklerine teslim olmadı Beşiktaş… Hele hamle zamanlamasını 73 değil de 45. dakikaya alsaydı İsmael belki golü ve galibiyeti bulurlardı. Peki bu sonuç adil mi? Evet… İlk yarıda Fenerbahçe’yi ikinci yarıda Beşiktaş’ı öne çıkaran oyun bize bunu söylüyor. Beşiktaş açısından Tayyip Talha, Tayfur Bingöl ve ille de Ghezzal çok başarılı sinyaller verdi... Alınan 1 puanın ötesinde böyle değerli kazanımları da var siyah-beyazlıların." (MİLLİYET)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "BÜYÜK SIKINTI İLERİ UÇTAYDI"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Önce Jesus'tan oyuncu hamleleri geldi, kısa süre sonra da İsmael'den... Ama bu değişikliklerde kaybeden Jesus oldu. Çünkü bu dakikadan itibaren bütün oyun kontrolü Beşiktaş'a geçti. Son 15 dakikaya kadar sahada hiç görünmeyen, varlığı ile yokluğu belli olmayan Weghorst bir gol kaçırdı, bir de sırtı dönük vurduğu kafa direkten döndü. Beşiktaş son bölümdeki baskısında neticeyi değiştiremedi ve maç berabere bitti. Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı ileri uçtaydı. Beşiktaş orta sahası ve defansı takımı ayakta tuttu. Bana göre siyah-beyazlıların olmazsa olmazı hazır bir Ghezzal'dır." (SABAH)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "KEYİFSİZ DERBİ"

    GÜNTEKİN ONAY: "Yoğunluğu ve zorluk derecesi yüksek eforlu ve kırıcı geçen maçta İsmael, müdahale konusunda yine tartışılacak işler yaptı. 70 dakika hücumda etkili olamayan çok top kaybıyla oynayan Beşiktaş’ta değişiklikler geç geldi. Ghezzal, Tayfur, Gedson ve Cenk oyuna ciddi hareket getirdi ve Beşiktaş son bölümde 3 kez gole yaklaştı. Ancak Fransız teknik adam bu hamleyi yapmak için neden 70 dakika bekledi? Anlamak mümkün değil. Redmond ve Muleka beklentilerin altındaydı ve yorgunluk belirtileri de açıktı. F.bahçe’de ise Jesus kazanmak için hamleler yapsa da sahaya sürdüğü futbolculardan istediğini alamadı. Neticede beklentilerin yüksek olduğu derbide dağ fare doğurdu. Pozisyon az, gol yok. Beşiktaş, daha fazla pas oyununa kesinlikle yönelmeli. F.Bahçe ise iyi antrene edilen fizik gücü yüksek ve organize bir takım. Ancak ofansif alanda daha fazla yaratıcılık şart." (HÜRRİYET)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "DENGE OYUNU"

    ALİ GÜLTİKEN: "Sıradan bir kilidi açmak için sıkıntı olduğunda başvurulacak adres bellidir. Çilingire başvurursunuz... Futbolda ise bu işin karşılığı yaratıcı ve yıldız oyunculardır. Oyun sıkıştığında onların bireysel yeteneklerine ve inisiyatif almalarına ihtiyaç duyarsınız. Dün iki takım karşılıklı olarak oyunu öyle bir kilitlediler ki ikisi de neredeyse rakip kalelere şut atamadı diyebiliriz. İki takım da maçı bir şekilde kontrol altında tutup, müsabaka boyunca bu tür pozisyonları yaratabilme adına çok sabretti. Bu kurgunun karşılığını almaya da en çok yaklaşan taraf Beşiktaş oldu. Oyun olarak ilk yarısı çok fazla keyif vermese de son 10 dakika en azından ortaya konan baskı ve etkili oyun Beşiktaş adına ilerisi için ufak bir teselli oldu. Kazanmaya bu kadar yaklaşmışken kenarından dönmek diye buna denir..." (SABAH)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "MAKSİMUM 1'ER PUANI HAK ETTİLER"

    UĞUR MELEKE: "Geride pas yapar gibi yapıyor Beşiktaş savunması. Sonra Weghorst’a uzun vuruyor. Hollandalı santrfor indirebilirse top kenara oynanıyor. Savunma arkasına deneniyor. Ve Muleka ya da Redmond ofsayta düşüyorlar! Dün son dakikalarda bunun bir-iki istisnası olsa da, genelde böyle gelişti dün Beşiktaş’ın hücum hikayesi. 70’li dakikalarda her iki hoca da oyuncu değişiklikleri yaptıktan sonra ufak tefek kıvılcımlar yaşandıysa da 0-0 için iki takımın da şikayetlenme hakkı yoktu bence. İki takımın da maksimum birer puanı hak ettikleri bir oyun vardı sahada." (HÜRRİYET)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "DAĞ FARE DOĞURDU"

    BİLAL MEŞE: "Biz mi zor beğeniyoruz, yoksa abartıyor muyuz? Sezonun ilk derbisinde 45 dakikalık mücadeleyi beğenen varsa, beri gelsin! Dağ fare doğurdu! Beşiktaş’ın bu kadar ofsayta düştüğünü anımsamıyorum! Derbinin kalitesini düşüren diğer bir faktör ise faullerdi... Hakem Volkan Bayarslan’ın bazı faullerde özellikle Beşiktaş lehine olanlarda sarı kart çekmesi gerekirdi, kafasından ne geçiyordu anlamadım! Bayarslan, ‘Ne şiş yansın, ne kebap’ deyimi tam da ona göre! Ghezzal’ın girişi, Kartal’ı üçüncü bölgeye taşırken, etkili olmaya çalışan bir Beşiktaş vardı sahada... Tecrübeli oyuncunun girişi, Rosier’i de pozitif etkiledi, o müthiş kanat bindirmelerini sahaya yansıttı her ne hikmetse! İşin özeti, taraftarlar gibi biz de kaliteli futbol ve de goller bekledik sezonun ilk derbisinde, ancak onlar gibi biz de hayal kırıklığı yaşadık!" (MİLLİYET)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "YILDIZLARI SÖNDÜREN ADAM"

    TURGAY DEMİR: "Her iki kalede yedi-sekiz gol pozisyonunun yaşandığı, en az dört golün atıldığı bir derbiyi izleyebilirdik; eğer sahada bir Premier Lig hakemi olsaydı. Maalesef bizim Volkan Bayarslan vardı.Düdüğü susmak bilmedi, iki takımın da tempo yapmasından korktu ve özellikle ilk yarıda maçı resmen öldürdü. Bir süre sonra oyuncular da anladılar hakemin niyetini ve "Bu kadar temposuz bir oyunda gol yersek altından kalkamayız" korkusuyla frene bastılar. 70. dakikaya kadar maç "hakemin temposuyla" oynandı. Ne zaman ki, Ghezzal ve Cenk Tosun oyuna girdiler Beşiktaş sazı eline aldı. Ghezzal'ın iki nefis ortası var ki birinde top direkten döndü. Son 20 dakikada Beşiktaş tempo yaparken, Fenerbahçe daha çok skora razı gibiydi." (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

    SİNAN VARDAR: "Temposu düşük bir derbi izledik. İki takım da gol atmaktan çok yememeyi tercih edince kısır 90 dakika oldu. Sonuca bakarsak Jesus zor derbi deplasmanından istediğini aldı. Beşiktaş taraftarı baktı takım kötü, son 20 dakikada yaptıkları tezahüratlarla Ismael'e önce Ghezzal'i hatırlattı. Taraftarın müthiş desteğiyle son bölümde; Ghezzal, Tayfur ve Cenk'in de oyuna girmesiyle Beşiktaş pozisyonlar buldu. Bu atmosferde son anlarda Weghorst öyle bir gol kaçırdı ki anlar vahlar arasında maç 0-0 bitti. Derbinin önemli gerçeği de Ismael'in hamleler için geç kaldığı gerçeğiydi. Teknik kadronun acil bir şeyler yapması gerek. (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "BÜYÜK DERBİ KISIR OYUN"

    FATİH DOĞAN: "Karşılıklı gol düellosu yaşanır, yılın derbisi olur" dediğimiz Beşiktaş- F.Bahçe mücadelesi, teknik adamların "Önce kontrol sonra gol" planı nedeniyle kısır bir derbiye dönüştü. Hakem yönetimi durağan oyunu daha da durağanlaştıran bir haldeydi. Bu hakemlerle oyun kesinlikle gelişmez! Ersin Destanoğlu'nun imza sonrası moralinin düzeldiği görülürken 4 pozisyonda Tayyip Talha yerinde müdahaleleriyle 4x4'lük bir performans sergiledi. 89'da haftalardır solda hücuma hiç katkı sağlamayan Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ın alınması gecenin şakasıydı. Kendi evinde kendi taraftarı önünde maç kazanamayan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, almadığı risklerle kaybettiğinin farkına yakında varır." (SABAH)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "SADECE SON 10 DAKİKA"

    OKTAY DERELİOĞLU: "Her iki takımın kadrolarına baktığımız da cesur denilebilecek bir 11 ile sahaya çıktıklarını da söyleyebilirim.Fakat derbinin gidişatı beklenildiği gibi olmadı. Beşiktaş ilk yarıyı isabetli şut atamadan bitirdi. 2. yarının son 10 dakikası da ilk yarının kopyası gibiydi. Beşiktaş Ghezzal'in oyuna girmesiyle Fenerbahçe'yi zorlamaya başladı. İstediği topları alan Weghorst'un bir kafa vuruşu direkten dönünce maçın skoru da ortaya çıkmış oldu. Fenerbahçe, seyircisinin olmadığı bir derbiden puanla evine dönerken, Beşiktaş'ta işler biraz daha zorlaşacak gibi görünüyor. Özellikle önümüzdeki 4-5 haftada Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü kalmadı. Beşiktaş ilk yarıda kaleyi bulamadı Ghezzal Beşiktaş'a iyi geldi!" (TAKVİM)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "HEYECANSIZ BİR FUTBOL"

    ADNAN DİNÇER: "Genç Talha Beşiktaş savunmasında en istikrarlı oyuncu olarak dikkat çekti. Bu kadar çekişmeli bir mücadelede asıl göze batan iki kaleye giden tehlikeli pozisyon ve şut sayısının yok denecek kadar az oluşuydu. Neredeyse kalecilerin hiç kurtarış yapmadığı bir derbi izledik. Weghorst’un 89’da direkten dönen vuruşunu saymazsak tatsız, tuzsuz, heyecansız bir futbol gecesine tanıklık ettik." (CUMHURİYET)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "STRATEJİ DOĞRU DEĞİLDİ"

    REHA KAPSAL: "Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin ön alan baskısında doğru bir şekilde Weghorst'a uzun toplarla çıktılar. Ama orta sahanın dönen toplardaki desteği ve savunma arkasına Muleka ile Redmond'un koşusu olmayınca bu oyun planı da teoriden pratiğe geçemedi. Tayyip Talha ilk çıktığı derbide sahanın tartışmasız en iyisiydi. Fenerbahçe savunmasının ofsayt taktiği uygulaması ve bununla ilgili de Beşiktaş'ın stratejisinin doğru olmaması, çok ofsayda düşmesine sebep oldu. Daha çok çevre kontrolü yapmadan savunma arkasına bu koşuları yapmak yerine aksine savunmanın önünden başlayıp ofsayt anlayışını ve simetri olarak yerleşen savunmanın dengesini bozmak gerekirdi." (FOTOMAÇ)
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "TEK FORMÜLLE OLMAZ HOCAM"

    NİHAT KAHVECİ: "Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyunu hayal kırıklığı. Sadece savunma arkası topla pozisyon bulmaya çalışmaz bir takım. Ne Salih, ne Josef orta sahada top istebiliyor. Büyük takımsınız. Tek formülle rakip kaleye gidemezsin. Başka formüllerin de olmalı. Rosier, Masuaku da öne çıkmalı. Valerien Ismael hocam, eğer bundan sonraki maçlarda dokunuşları olmazsa Beşiktaş'taki geleceğini iyi görmüyorum. 1-0 da bitebilirdi, Beşiktaş kazanabilirdi. Kazansa da söylerdim. Hocadaki hırs muhteşem, sinerjisi muhteşem, saha içi dokunuşları sınıfta kalıyor."
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "BEŞİKTAŞ RİSKE GİRMEDİ"

    ELVIR BALIC: "Beşiktaş çok fazla riske girmedi ilk yarıda. Oyunu geride kurarken bile hiç risk girmedi. Kaleden uzakta oynamak istediler. Çok fazla uzun paslı bir futbol vardı. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş. Taktiksel bir maça dönüştü tamamen. Daha çok defansif ve kaybetmeme adına bir maç oldu. Fenerbahçe hep oynadı maçta ama hep yüksek topla çıktılar. Beşiktaş savunma arkası toplara çok yoğunlaştı. Beşiktaş, sürekli uzun pasla Weghorst'u oynatmaya çalıştı."
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "KONJONKTÜR DERBİSİ"

    TÜMER METİN: "Zaman zaman böyle derbiler olur. Ligin bu haftalarında hemen hemen tüm büyük takımlar, kendi aralarındaki maçlarda daha konjonktür maçı oynuyorlar. Kaybetmemek daha kıymetli oluyor. Ligin başı, vakit daha var, şimdi yara almaktansa günü kayıpsız geçen çok maça sahip olduk son 5-6 senede. İki takım adına da tarihte yeri olmayacak bir derbi oynandı. Seneler sonra oynayan, izleyen, stada giden kimse hatırlamayacak bu derbiyi."
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "GHEZZAL HEP OYNAMALI"

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: 70'de iki hoca da 3'er değişiklik yaptı. 70 dakika savunma ve mücadele anlamında rakibinden iyi oynayan Jesus'un Fenerbahçesi öndeki 3'lünün 2'sini değiştirip Enner - Batshuayi ve Ferdi'den oluşan bir 3'lü oluşturdu. Bu 3'lü Pedro ve İrfan'dan da kötü olunca önde de hiç top tutamayınca 75 itibariyle Beşiktaş ateşlenmesine fırsat tanındı. Ghezzal inanılmaz akıllı bir oyuncu. Topu sürekli Fener ceza sahasına atıp rakibi hep geriye koşturdu. Son 10 dakikada artık Beşiktaş pozisyonlara girmeye başladı. Rossier'in ortasına Weghorst'un dışarı giden kafa vuruşu ve Tayfur'un direk dibinden auta çıkan kafa vuruşları geldi. Weghorst'un direkten dönen vuruşu ofsayttı. Kalitesi düşük bir maç oldu. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olacaksa Ghezzal hep oynamalı.
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

    "2 HOCA DA 1 PUANI YETERLİ GÖRDÜ"

    İBRAHİM YILDIZ: Ismael'in en büyük hatası maça yaptığı hamleydi. Nedeni ise Ghezzal gibi bir yeteneği kulübede tuttu. Oyuna çok geç aldı. Ghezzal oyuna girince, maçın seyri de değişti. Son 15 dakika Fenerbahçe'yi resmen titrettiler. Arka arkaya kaçan pozisyonlar izledik. Maçın tamamında neredeyse tek bir hava topu alamayan Weghorst, Ghezzal'ın ortaları ile iki net gol şansı yakaladı. Karşılaşmanın özeti; iki teknik adam bir puanı yeterli görmüştü. Yenilmeden oyunu bitirmek istediler. Savunma ağırlıklı bir oyun oynattılar. İyi futbol yoktu. Gol tamamen şansa kalmıştı. İki büyük takımın bu kadar vasat oyunu şaşırttı. Golsüz maçın temposu da tadı da yoktu.

     
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları
  • Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

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