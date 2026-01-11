Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi!

Spor yazarları, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.

Evren Turhan: "Genel tabloya bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray'a göre çok daha hazır ve konsantreydi. Sarı-Kırmızılılar, son dönemdeki rekabet üstünlüğüne güvenerek sahaya fazla rahat çıktı. İşte bu rahatlık, Süper Kupa'nın kaybedilmesindeki en büyük etken oldu. Final maçları rehaveti affetmez." [Takvim]

"LEMINA'YA ÇARPAN TOP PENALTI OLMAZ"

Ahmet Çakar: "Yıllardır G.Saray, F.Bahçe maçlarını domine eden takımdı. Ama dün gece sahadan silindiler. G.Saray'ı kaybettiği maçlar dahil olmak üzere ilk defa bu kadar kötü gördüm. Uzun yıllardır böyle bir derbide takımlar arasındaki oyun makası bu kadar açık değildi. Bu, tabii ki F.Bahçe'ye ciddi bir psikolojik üstünlük getirdiği gibi G.Saray'da da kestiremeyeceğim sonuçlar doğurabilir. Halil Umut Meler birkaç sarı kart hatası dışında iyi maç yönetti. İlk yarıda Lemina'nın koluna çarpan top penaltı olmaz. Topu Abdülkerim dışarı doğru vururken Lemina'nın koluna çarptı. Böyle penaltı olmaz." [Sabah]

"BİR DUVAR, BİR TAŞA BAĞLI OLMAMALI"

Erman Toroğlu: "Okan Buruk'un elinde maça çıkacak iyi bir kadro var. Ama kulübesinde çıkanın yerine girecek aynı kalitede oyuncular yok. Bunun sıkıntısını çekecek. Sakatlıklar, cezalar olacak. Bu maçın Galatasaray açısından 'Ama'sı yok. Çünkü Fenerbahçe, her şeyiyle, hem kenar yönetimi hem de sistemiyle galibiyeti hak etmiştir. Okan kardeşim, Osimhen'in sırtına binip hiçbir organizasyon yapmazsan, sonuç bu olur. Taşın birini çekersen duvar yıkılır. Bir duvar, bir taşa bağlı olmamalı." [Sözcü]