        Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi! - Galatasaray Haberleri

        Spor yazarları Galatasaray'ın Fenerbahçe mağlubiyetini değerlendirdi!

        Spor yazarları, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın performansını değerlendirdi

        Giriş: 11.01.2026 - 12:03 Güncelleme: 11.01.2026 - 12:03
        "Final maçları rehaveti affetmez!"
        Spor yazarları, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.

        İşte yazarların yorumları:

        "FİNAL MAÇLARI REHAVETİ AFFETMEZ"

        Evren Turhan: "Genel tabloya bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray'a göre çok daha hazır ve konsantreydi. Sarı-Kırmızılılar, son dönemdeki rekabet üstünlüğüne güvenerek sahaya fazla rahat çıktı. İşte bu rahatlık, Süper Kupa'nın kaybedilmesindeki en büyük etken oldu. Final maçları rehaveti affetmez." [Takvim]

        "LEMINA'YA ÇARPAN TOP PENALTI OLMAZ"

        Ahmet Çakar: "Yıllardır G.Saray, F.Bahçe maçlarını domine eden takımdı. Ama dün gece sahadan silindiler. G.Saray'ı kaybettiği maçlar dahil olmak üzere ilk defa bu kadar kötü gördüm. Uzun yıllardır böyle bir derbide takımlar arasındaki oyun makası bu kadar açık değildi. Bu, tabii ki F.Bahçe'ye ciddi bir psikolojik üstünlük getirdiği gibi G.Saray'da da kestiremeyeceğim sonuçlar doğurabilir. Halil Umut Meler birkaç sarı kart hatası dışında iyi maç yönetti. İlk yarıda Lemina'nın koluna çarpan top penaltı olmaz. Topu Abdülkerim dışarı doğru vururken Lemina'nın koluna çarptı. Böyle penaltı olmaz." [Sabah]

        "BİR DUVAR, BİR TAŞA BAĞLI OLMAMALI"

        Erman Toroğlu: "Okan Buruk'un elinde maça çıkacak iyi bir kadro var. Ama kulübesinde çıkanın yerine girecek aynı kalitede oyuncular yok. Bunun sıkıntısını çekecek. Sakatlıklar, cezalar olacak. Bu maçın Galatasaray açısından 'Ama'sı yok. Çünkü Fenerbahçe, her şeyiyle, hem kenar yönetimi hem de sistemiyle galibiyeti hak etmiştir. Okan kardeşim, Osimhen'in sırtına binip hiçbir organizasyon yapmazsan, sonuç bu olur. Taşın birini çekersen duvar yıkılır. Bir duvar, bir taşa bağlı olmamalı." [Sözcü]

        "YÖNETİM BEKLEMEYE DEVAM ETSİN!"

        Levent Tüzemen: "Galatasaray yönetimi, hâlâ 28 Ocak'ı beklemeye devam etsin! Takım sağ bek, stoper, orta saha ve bir kanat oyuncusu alınması için bağırıyor. Koskoca Galatasaray takımı, ilk yarı rüzgârla birlikte oynamasına rağmen kaleye şut bile atmayı düşünmedi." [Sabah]

        "G.SARAY FİNALE GELMEMİŞ"

        Mustafa Çulcu: "Geçen sezonun başında Galatasaray gerekli takviyeleri yapmadan Süper Kupa maçına yine bu stadyumda 'favoriyim' diye çıkmış, başta Ciro olmak üzere yeni transferleriyle Beşiktaş'a karşı ağır bir hezimete uğramıştı. Dün de Süper Kupa finaline bu kafayla gelmişler ya da stada gelmişler de finale gelmemişler." [Sabah]

        "NOKTA ATIŞI TRANSFER ŞART, YOKSA..."

        Zeki Uzundurukan: "Galatasaray'ı ilk kez bir büyük maçta, bir kupa finalinde bu kadar etkisiz gördüm. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçta her hattı ile tel tel döküldü. Galatasaray'da anlam veremediğim bir yorgunluk ve isteksizlik var! Dün çok kötü oynadılar. Galatasaray'ın da nokta atışı transferlere ihtiyacı var! Yoksa Galatasaray için duraklama dönemi başlar." [Fotomaç]

        Tekirdağ'da yangın

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangının ardından yapılan incelemede, evde bulunan 70 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

