Spor yazarları Göztepe-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, iki takım arasındaki mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Göztepe - Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"MAÇIN KAHRAMANI ŞÜPHESİZ GÜNAY'DI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Sezon sarı-kırmızılılar için bitmişti aslında. Yine de kazanmanın keyfini yaşamak istediler. Fakat, maçın üstün tarafı ev sahibi takım Göztepe’ydi. Hatta, 70 dakika iyi oynayan gol fırsatları bulan İzmir ekibi son vuruşları yapabilse skor farklı olabilirdi. Maçın kahramanı ise şüphesiz kaleci Günay’dı. 3 net gol pozisyonunda rakiplerine şans tanımadı. Sezonun büyük bölümünü yedek kulübesinde geçiren oyuncuların kazanma arzusu takımın bütünlüğünü ortaya koyan en önemli olguydu.
"G.SARAY'IN LİDERİ GİBİ OYNADI"
Levent Tüzemen (Sabah): Ahmed Kutucu bal yapmayan arı gibi. Berkan ise sadece çalışkanlığıyla öne çıktı, oyuna yaratıcılık koyamadı. Jakobs böyle oynayacaksa Galatasaray'ın hücumlarına hızıyla ciddi katkı sağlar. Frankowski soru işareti olmaya devam ediyor. Morata tam bir takım oyuncusu. Savunmaya yardım ediyor, çok çalışıyor, rakibi gücü yettiğince kovalıyor. Hızlı hücumlarda etkili değil. Kulübeden katkı sağlayabilir. Davinson Sanchez, Galatasaray'ın lideri gibi oynadı. Savunmada müthiş müdahalelerde bulundu. Galatasaray adına gecenin güzelliği Kaan'ın frikikten attığı jeneriklik goldü.
"NASIL CUESTA'NIN ARKASINDA KALDI?"
Uğur Meleke (Hürriyet): Tabii ki Galatasaray’ın dünkü maça şampiyon apoletiyle çıktığının ve Buruk’un önceliğinin galibiyet olmadığının farkındayım. Ancak yine de Okan Hoca’nın birkaç ay önce cesaretle 11’e koyduğu Metehan’ın dün Cuesta’nın arkasında kalmasına şaşırdım ben. Gürsel Aksel’de dakikalar 70’i gösterdiğinde Kaan Ayhan’ın olağanüstü frikik golü geldi. Galatasaray bu sezon tam 16’ncı kez 0-0 giden bir maçın düğümünü duran topla bozdu. Dünün kaderini belirleyen Kaan ve Günay’ın yanı sıra patron Davinson ve sol bek Jakobs da çok iyi oynadılar. Özellikle Jakobs hem Romulo’yu durdurduğu pozisyon, hem uzun taçları, hem de etkili hücum bindirmeleriyle dikkat çekti. Dünün Galatasaray adına kazananı Jakobs’tu.
"5. YILDIZ KADAR GÜZELDİ"
Bülent Timurlenk (Sabah): Kaan'ın frikik golü, en az 3 yıl arka arkaya şampiyonluk ve 5. yıldız kadar güzeldi G.Saray için. Ciddiyetini kaybetmeyen Morata da tabelayı belirledi. Muslera sonrası, G.Saray yönetimi Barış'ı satarsa 12 yabancılı kadronun mühendisliğinde büyük zorluk çıkartır hocasına. Günay dün de gösterdi ki, kaleyi bir yerliye verecekseniz o zaten kadronuzda var.
"AVRUPA'DA G.SARAY'IN İŞİ ZORLAŞIR"
Erman Toroğlu (Sözcü): Maçta yazılacak fazla bir şey yok. İki takım da işi bitirmiş okeye dönüyor. Yine de iki takım da topu almak için epey uğraştılar ama aldıkları topları 'Ben kullanamıyorum' diye rakibe verdiler. Avrupa maçında bunu yapın sizi rezil ederler. Seneye eğer yeni Osimhen ve Muslera almazsa Galatasaray'ın İşi zorlaşır. Ama kimleri alırlar ve ne kadar isim alırsan al aşı tutmayabilir. O da var. Günay iyi işler yapıyor ama uluslararası maçlarda ne yapar? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın.
"AYAKLAR SAHADA, AKILLAR KUTLAMALARDA"
Mustafa Çulcu (Sabah): Büyük bir rotasyonla gelinen Göztepe deplasmanında Galatasaraylı oyuncuların belli ki ayakları sahada, akıllar şampiyonluk kutlamalarında. 4 gün ara ile gelen önce Türkiye Kupası, sonra Süper Lig şampiyonluğu sonrasında bu maça motive olmak elbette zor. Ancak keyif alarak çifte kupalı şampiyon takım öz güveniyle rahat oynuyor.
"G.SARAY'DA NE İŞLERİ VAR?"
Osman Şenher (Milliyet): Okan Buruk bir çok futbolcusunu İzmir’e götürmemesine rağmen, büyük rotasyonlu bir kadroyla da olsa, bu deplasmandan yine istediğini aldı. Dün geceki maçın bir tek artısı oldu. Hoca önümüzdeki sezonun kadrosunu kurarken, hangi futbolcuların üstünü çizeceğini çok net bir şekilde gördü. Bu kadar futbol çıtası yükselmiş bir takımda Kerem Demirbay’ın, Ahmet Kutucu’nun ve Cuesta’nın ne işi var?