Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor galibiyetini değerlendirdi

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"MAÇIN İKİ KAHRAMANI"

Levent Tüzemen: "Trabzon'un galibiyete dönüşünde iki kişinin payı büyük:

1-Taraftarlarını maç öncesi, "Konyaspor zor takım. Sabırlı olun" diye uyaran Abdullah Avcı haklı çıktı. Yerine oturmadan maçı takımıyla birlikte oynayan Avcı, değişiklikleri de dantel örer gibi isabetli ve tam zamanında yaptı.

2-İki gole imza koyan Onuachu, uzun süre konuşulacak hatta Avrupa'da bile spor programlarını süsleyecek mükemmel bir topuk vuruşuyla golü attı. Bu vuruş İbrahimovic'in EURO 2004'te Porto'da İsveç Milli Takımı ile İtalya'ya attığı gole benziyor." [Sabah]