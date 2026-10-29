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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri!

        1. Lig'de 13. haftanın hakemleri!

        Trendyol 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        1. Lig'de haftanın hakemleri!

        Trendyol 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

        Yarın:

        20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

        31 Ekim Cumartesi:

        13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir

        16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: Burak Demirkıran

        16.00 Bursaspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

        19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor: Emre Kargın

        1 Kasım Pazar:

        13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: Süleyman Bahadır

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: Turgut Doman

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        16.00 İstanbulspor-Mardin 1969: İbrahim Güner

        19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak

        2 Kasım Pazartesi:

        20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: Yiğit Arslan

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