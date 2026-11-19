1. Lig'de 15. hafta heyecanı!
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Açılış maçında Iğdır FK sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Alagöz Holding Iğdır FK, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
21 Kasım Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (21 Kasım Şehir)
16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)
22 Kasım Pazar:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor (Batman Şehir)
16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor (Esenler Erokspor)
16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK (Bodrum İlçe)