İmar değişikliği sonrası arsasından yol geçince evinin altını tünele dönüştürdü

AKSARAY'da belediye tarafından yapılan imar değişikliği sonrası 2 katlı evinin bir kısımdan yol geçen gurbetçi, geçici çözüm üretti. Ev sahibi, evin alt katının duvarlarını kırıp, tünel oluşturarak yolun kullanılmasını sağladı.Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin bir bölümünden, belediye ... Daha Fazla Göster AKSARAY'da belediye tarafından yapılan imar değişikliği sonrası 2 katlı evinin bir kısımdan yol geçen gurbetçi, geçici çözüm üretti. Ev sahibi, evin alt katının duvarlarını kırıp, tünel oluşturarak yolun kullanılmasını sağladı.Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin bir bölümünden, belediye tarafından yapılan imar değişikliği sonrası yol geçti. Yurt dışında yaşayan ve tatil için memleketine geldiğinde evi kullanan ev sahibi, alt katının duvarlarını kırıp, tünel oluşturarak yolun kullanılmasını sağladı. Mahalleli de tünel gibi evin altında geçerek yolu kullanmaya başladı. (DHA) Daha Az Göster