1. Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Giriş: 19 Kasım 2026 - 14:10 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor: Ayberk Demirbaş
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor: Emrullah Baydar
13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Kaan Kara
16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor: Ömer Tolga Güldibi
22 Kasım Pazar:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor: Burak Demirkıran
16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor: Süleyman Bahadır
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16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor: Yücel Büyük
19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Yiğit Arslan
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK: Birkan Altındaş
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