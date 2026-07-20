11. Karayel Ödülleri’nde yılın başarılı safkanları ödüllendirildi

Safkan İngiliz atçılığımızın en prestijli ödülleri arasında yer alan Karayel Ödülleri, Hipodrom.com’un ana sponsorluğunda Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sezon boyunca pistlerde sergiledikleri performansla öne çıkan safkanların ve ekiplerinin ödüllendirildiği gecede, tam 10 farklı kategoride büyük bir gurur yaşandı.

Gecenin en dikkat çeken başarısına, pistlerdeki üstün performansıyla üç farklı kategoride birden zirveye adını yazdıran Dapper Man imza attı. "Yılın Atı" seçilen şampiyon safkan, aynı zamanda "Yılın 4 Yaş ve Yukarı Atı" ile "Yılın Stayer Atı" ödüllerine de layık görülerek geceye damgasını vurdu.

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“BU DESTEĞİ YARIŞ CAMİASINA DUYDUĞUMUZ SARSILMAZ İNANCIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Törende konuşan Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, "Hipodrom.com olarak, bu yıl 11.’si düzenlenen Karayel Ödülleri’ne 'Ana Sponsor' olarak destek vermekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bu destek bizim için bir ödül törenine katkı sunmanın çok ötesindedir; at yarışçılığının köklü kültürüne, bu kültürü yaşatan emeğe ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz sarsılmaz inancı temsil ediyor. Yarış severleri en güzel yeniliklerle buluşturmayı ve bu kıymetli spora gönül verenlerin her zaman yanında olmayı hedefliyoruz. Bu güzel sporun köklü mirasını paylaşmaktan ve camiamızın geleceğine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"PİSTLERİN ARKASINDAKİ BENZERSİZ HİKAYELERİ VE AKITILAN HER DAMLA EMEĞİ YÜREKTEN SELAMLIYORUZ"

Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise şunları söyledi: "Bir yarış pistine baktığımızda, hepimiz nefes kesen büyük bir mücadele izliyoruz. Ancak bizler çok iyi biliyoruz ki; o birkaç dakikalık yarışların arkasında aylarca süren amansız bir hazırlık ve muazzam bir sevgi var. Bir safkanın pistte gösterdiği her başarı; aslında yetiştiricisinden antrenörüne, jokeyinden seyisine kadar çok büyük bir ekibin ortak alın terini yansıtıyor. Biz Hipodrom.com olarak, bu akşam kazanan şampiyonlarımızla birlikte; bu spora hayat veren o büyük kültürü, ortak heyecanı ve tüm adanmış hayatları da yürekten sahipleniyoruz."

11. KARAYEL ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANAN SAFKANLAR VE SAHİPLERİ:

• Yılın Atı: Dapper Man (Cem Kaan Parsak)

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• Yılın 4 Yaş ve Yukarı Atı: Dapper Man (Cem Kaan Parsak)

• Yılın Stayer Atı: Dapper Man (Cem Kaan Parsak),

• Yılın 2 Yaşlı Dişi Tayı: Grace of God (Ali Rıza Çelikoğlu)

• Yılın 2 Yaşlı Erkek Tayı: Upamecano (Talip Öztürk, Murat Yıldırım ve Umut Hepsağ)

• Yılın 3 Yaşlı Dişi Tayı: Amazing Touch (Kemal Kurt)

• Yılın 3 Yaşlı Erkek Tayı: Grande Flusso (Baran Büyükdere)

• Yılın 4 Yaş ve Yukarı Kısrağı: General Briella (Bekir Akyavuz)

• Yılın Sprinter Atı: Battle for Glory (Erdem Bekmezci)

• Yılın Miler Atı: Burgas (Sanem Kahraman)