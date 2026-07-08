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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam elemelerin güç sıralamasında lider!

        12 Dev Adam elemelerin güç sıralamasında lider!

        A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemelerinin güç sıralamasında ilk sırada yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        12 Dev Adam güç sıralamasında lider!

        Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" tıpkı ilk turda olduğu gibi ikinci turda da ilk sıradaki yerini korudu.

        FIBA tarafından açıklanan güç sıralamasında Türkiye ve Fransa zirveyi paylaşırken, bu ülkeleri Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.

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