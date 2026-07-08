12 Dev Adam elemelerin güç sıralamasında lider!

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" tıpkı ilk turda olduğu gibi ikinci turda da ilk sıradaki yerini korudu.

FIBA tarafından açıklanan güç sıralamasında Türkiye ve Fransa zirveyi paylaşırken, bu ülkeleri Sırbistan, Polonya ve Almanya takip etti.