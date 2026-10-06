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        Haberler Spor Voleybol 2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ın

        2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ın

        2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek zafere uzandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 21:03 Güncelleme:
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        Şampiyonlar Kupası'nda zafer VakıfBank'ın

        2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenen VakıfBank kazandı.

        Antalya Spor Salonu'ndaki maçta tribünler tamamen doldu. Mücadeleyi, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Voleybol Fedarasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da izledi.

        Maça iyi başlayan VakıfBank, Zehra ve Markova ile bulduğu sayılarla ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti.

        Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette VakıfBank, hücumdaki etkili oyunuyla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Eczacıbaşı'nın farkı kapatma çabalarına rağmen oyunun son bölümünde kontrolü elinde tutan VakıfBank, seti 25-23 kazanarak maçta avantaj sağladı ve durumu 2-0 yaptı.

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        Üçüncü seti baştan sona önde götüren Eczacıbaşı, Ebrar Karkurt'un iyi onuyla sette 25-19 üstünlük sağlayarak durumu 2-1'e getirdi.

        Dördüncü sette VakıfBank, Zehra Güneş ve Markova'nın bulduğu sayılarla ilk molaya 6-3 üstünlükle girdi. Mola sonrası Eczacıbaşı bulduğu üst üste sayılarla 11-9 öne geçince VakıfBank koçu Giovanni Guidetti'ye mola aldırdı. Setin geri kalan kısmında oyuna ağırlığını koyan Eczacıbaşı, 25-17 üstünlükle tamamlayarak durumu 2-2'ye getirip maçı final setine taşıdı.

        Karşılıklı puanlarla başlayan final setinde üstünlüğü sağlayan VakıfBank, seti 15-10 tamamlayarak karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

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        Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran VakıfBank, kupayı en fazla kazanan Fenerbahçe ile aynı sayıya ulaştı.

        Salon: Antalya

        Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

        VakıfBank: Cazaute, Cansu Özbay, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Boskovic, Markova (Ivanovic, Brancuska, Aylin Uysalcan, Berka Buse Özden, Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol)

        Eczacıbaşı Peron İstanbul: Aslı Kalaç, Elif Şahin, Uzelac, Antropova, Weitzel, Ebrar Karakurt (Dilay Özdemir, Simge Akoz, Yaprak Erkek, Mayu Ishikawa, Dana Rettke)

        Setler: 25-21, 25-23, 19-25, 17-25, 15-10

        Süre: 135 dakika (29, 31, 27, 29, 19)

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