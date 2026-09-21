A Milli Futbol Takımı'nda Fransa ve İtalya maçı mesaisi

UEFA Uluslar A Ligi'nde zorlu maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız, karşılaşmaların hazırlıklarına basına açık yaptığı antrenmanla başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Düz koşuyla başlayan idman, dinamik ısınma ve istasyon çalışması ile devam etti. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Antremanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle ağrıları artan Orkun Kökçü’nün yanı sıra hafif sakatlıkları bulunan Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve Deniz Gül de antrenmanda yer almadı. Öte yandan Demir Ege Tıknaz da seyahat programı nedeniyle antrenmana çıkamadı. Dün liglerinde maça çıkan oyuncular yenileme çalışmasının ardından sahada yapılan yürüyüşle günü tamamladı.

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Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. Milliler yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Fransa maçı hazırlıklarını sürdürecek. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi'nde 25 Eylül Cuma günü Fransa, 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.