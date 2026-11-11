Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, Belçika maçına hazır!

        A Milli Takım, Belçika maçına hazır!

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın akşam oynayacağı Belçika maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 12:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Milliler, Belçika maçına hazır!

        UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 5’inci maçında yarın saat 20.00’de İzmir’de Belçika’yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika maçının taktiği üzerinde duruldu.

        ARAL ŞİMŞİR'İN TEDAVİSİ SÜRDÜ

        A Milli Takım’da sakatlığı bulunan Aral Şimşir’in tedavisine devam edildi.

        Ay-yıldızlılar, bugün 15.00'te İzmir'e gidecek. 18.00'de ise teknik direktör Sergen Yalçın ve milli futbolcu Enes Ünal, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 10 Kasım 2026 (Tuna Tuncay'a ABD'de Onur Ödülü)

        A Milli Takımda mesai başladı. Potanın Perileri'nin rakibi Karadağ. Buz üstünde gururlandıran başarı. Tuna Tuncay'a ABD'de onur ödülü.  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #a milli takım
        #belçika
        #türkiye
        #UEFA Uluslar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Mantar aldatmacası! "Bilimsel geçerliliği yok, asla güvenmeyin"
        Mantar aldatmacası! "Bilimsel geçerliliği yok, asla güvenmeyin"
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi