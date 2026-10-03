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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları başladı

        A Milli Takım'da İtalya maçının hazırlıkları başladı

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde 5 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İtalya maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Milli Takım'da İtalya mesaisi başladı

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına Belçika'da başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Belçika-Türkiye maçına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise saha çalışması yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, çeviklik ve son vuruş çalışmalarının ardından taktik oyunla sona erdi.

        Milliler, İtalya maçının hazırlıklarını yarın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla tamamlayacak. Ardından TSİ 17.30'da Bologna'ya gidecek A Milli Futbol Takımı'nda Montella ve bir futbolcu, mücadelenin oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek.

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        #a milli takım
        #türkiye
        #italya
        #UEFA Uluslar Ligi
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