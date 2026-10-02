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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Vincenzo Montella'dan 6 değişiklik!

        Vincenzo Montella'dan 6 değişiklik!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Montella'dan 6 değişiklik!

        Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun’un yerlerine cezası sona eren Uğurcan Çakır ile Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

        A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

        Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

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        Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Emirhan İlkhan, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir maç kadrosunda yer alamadı.

        BARTUĞ ELMAZ İLK MAÇINA ÇIKTI

        Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında ilk 11'de şans verdiği Bartuğ Elmaz, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

        Bartuğ, Fenerbahçe'den takım arkadaşı İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada görev aldı.

        İLHAN FAKILI İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

        A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı ilk kez maç kadrosuna alındı.

        Fransa ve İtalya maçlarının aday kadrosunda yer alamayan genç oyuncu, Belçika maçında yedekler arasında forma şansı bekledi.

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        TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

        ​​​​​​​A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu.

        Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, stadın diğer bölümlerinde de yer aldıkları görüldü.

        Maç öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ersoy'un fotoğrafı skorboard'a yansıtıldı.

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        #UEFA Uluslar Ligi
        #türkiye
        #belçika
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