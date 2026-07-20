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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi!

        A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 5 basamak geriledi!

        2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, FIFA sıralamasında zirveye yerleşti. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye ise 27. sırada yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Milli Takım 5 sıra geriledi!

        2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma devresinde attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın sona ermesinin ardından FIFA sıralaması da güncellendi.

        Geçtiğimiz ay 3. sırada bulunan İspanya, 1995.88 puanla liderliği Arjantin'den alarak zirveye yerleşti. Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin ise puanını 1970.37'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Bu turnuvada çeyrek final oynayarak dikkat çeken Norveç, 12 basamak birden yükseldi ve 19. sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden olan ve son 16 turunda elenen Meksika, 4 basamak birden yükselerek ilk 10'a girmeyi başardı. Son 32 turunda Paraguay'a elenerek kupaya erken veda eden Almanya ise 12. sıraya düştü.

        Grup aşamasında elenen ve FIFA sıralamasında 10 basamak birden düşerek 32. sıraya kadar gerileyen Türkiye de turnuva sonunda 27. basamakta yer aldı.

        FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

        1. İspanya: 1995.88

        2. Arjantin: 1970.37

        3. Fransa: 1948.97

        4. İngiltere: 1922.83

        5. Brezilya: 1804.92

        6. Fas: 1803.99

        7. Portekiz: 1787.85

        8. Belçika: 1778.36

        9. Hollanda: 1775. 54

        10. Meksika: 1754.30

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