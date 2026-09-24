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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım’dan, Ümit Milli Takım’a İlhan Fakılı takviyesi!

        A Milli Takım’dan, Ümit Milli Takım’a İlhan Fakılı takviyesi!

        Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        A Milli Takım'dan, Ümit Milli Takım'a takviye!

        2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacak Ümit (U21) Milli Takım, aday kadrosunu A Millî Takım'dan bir isimle takviye etti.

        Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Millî Takım aday kadrosuna dönecek.

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        #a milli takım
        #Ümit Milli Takımı
        #İlhan Fakılı
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