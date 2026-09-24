A Milli Takım’dan, Ümit Milli Takım’a İlhan Fakılı takviyesi!
Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 10:23 Güncelleme:
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacak Ümit (U21) Milli Takım, aday kadrosunu A Millî Takım'dan bir isimle takviye etti.
Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Millî Takım aday kadrosuna dönecek.
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