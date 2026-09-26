Abdülkerim Bardakcı: Fransa'yı elimizden kaçırdık

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup ilk maçında konuk ettiği Fransa'ya 1-0 yenilen A Milli Takımımız'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından konuştu.

"FRANSA'YI ELİMİZDEN KAÇIRDIK"

Abdülkerim Bardakcı, Kocaeli'deki taraftar desteğine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek... Fransa'yı elimizden kaçırdık. Net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyonları var, golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gidişatımız çok iyi, öyle söyleyebilirim."

"İTALYA MAÇINDA ÜÇ PUANI ALAN BİZ OLACAĞIZ"

Milli futbolcu, İtalya karşılaşmasına ilişkin ise şunları söyledi:

REKLAM

"İtalya maçında hedefimiz kesinlikle galibiyet olacak. Kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi mücadeleyle 3 puanı alan biz olacağız."

KIRMIZI KART AÇIKLAMASI

Abdülkerim Bardakcı, kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Hakem verdi yani, yapacak bir şey yok."