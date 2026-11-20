Al Ahli: 3 - Al Nassr: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ
Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Merih Demiral'lı Al Ahli sahasında Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı ağırladı. HT Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi Al Ahli, 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Al Ahli ile Al Nassr kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadele, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Al Nassr 14. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçerken; Al Ahli 45+1. dakikada Galeno ile eşitliği yakaladı ve maçın ilk yarısı 1-1 bitti.
İkinci yarıda Al Ahli'de 71. dakikada Ivan Toney, penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirirken, 75'de Ibanez sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 3-1.
MERİH'İN GOLÜNE VAR ENGELİ, RONALDO PENALTI KAÇIRDI
Mücadelede Cristiano Ronaldo 18. dakikada penaltı kaçırırken; milli oyuncumuz Merih Demiral'ın 31. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Al Ahli 24 puana yükseldi. 6 maç sonra kaybeden Al Nassr ise 28 puanda kaldı.
Ligin 13. haftasında Al Ahli sahasında Al Taawon'u ağırlayacak. Al Nassr ise Al Hazem deplasmanına konuk olacak.