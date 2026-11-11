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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Alex de Souza'ya sürpriz talip: Fortaleza

        Alex de Souza'ya sürpriz talip: Fortaleza

        Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic'i çalıştıran Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza için ayrılık iddiası ortaya atıldı. Brezilya basını, 49 yaşındaki teknik adamın bir başka Serie B ekibi Fortaleza'nın gündeminde olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Alex'e sürpriz talip!

        Teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar 5 farklı takım çalıştıran Alex de Souza hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

        Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic'te görev yapan 49 yaşındaki teknik adama aynı ligden yeni bir talip çıktı. Brezilya basınından Globo'da yer alan habere göre; Fortaleza, Alex'i takımın başına getirmek istiyor.

        Alex'in kendisine olan ilgiye olumlu yaklaştığı belirtilirken, Fortaleza taraftarlarının da Alex'in göreve getirilmesinden memnuniyet duyacağı ifade edildi.

        Fortaleza'nın Alex'e 1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı, Brezilyalı teknik adamın da Fortaleza'ya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...

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        42 MAÇTA 14 GALİBİYET

        Bu sezon Athletic'in başında 42 maça çıkan Alex, 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti. Ligde 37 maçta 47 puan toplayan Athletic 14. sırada, Fortaleza ise 62 puanla beşinci basamakta bulunuyor.

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