Almanya maçının kahramanı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi!
Paraguay, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'yı penaltılarla eleyerek tarihi bir sürpriz yaptı. İki yıl önce geçinmek için kıyafetlerini satan Parguay kalecisi Orlando Gill, kurtardığı iki penaltıyla maçın kahramanı oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda A Milli Takımımız ile D Grubu’nda yer alan Paraguay, en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 32 turuna yükseldi.
Son 32 turunda Almanya’yı penaltılarla eleyen Paraguay’da kaleci Orlando Gill performansıyla öne çıktı. Turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan 26 yaşındaki kalecinin hayat hikayesi de gündem oldu.
OĞLU İÇİN HER ŞEYİNİ SATTI
BBC’de yer alan habere göre Gill, birkaç yıl önce ailesinin yaşadığı zorluklar nedeniyle maddi sıkıntı yaşadı. 2022 yılında eşi Melissa Avalos’un hamileliği sırasında süreç daha da ağırlaştı.
KRAMPONLARINI, KIYAFETLERİNİ SATTI
Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle maddi sıkıntıya düşen Orlando Gill, tedavi masraflarını karşılayabilmek için futbol ekipmanlarını, kramponlarını, kıyafetlerini ve yıllarca saklamak istediği Paraguay U20 Milli Takımı formasını bile satmak zorunda kaldı.
26 YAŞINA KADAR A TAKIM İLE 3 MAÇA ÇIKTI
26 yaşındaki kaleci, Ocak 2025’e kadar kulüp düzeyinde A takımda yalnızca üç maça çıkabilmişti.
Gill, Paraguay’da Club 13 de Junio ve CS San Lorenzo altyapılarında forma giydi. 2019 yılında Güney Amerika 20 Yaş Altı Şampiyonası için Paraguay kadrosuna seçildi.