Süper Lig'in 12. haftasında Amedspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Rizespor, her iki yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Karadeniz ekibine üç puanı getiren golleri 19. ve 54. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.

Bu sezon evinde ilk kez mağlup olan 3. sıradaki Amedspor, 23 puanda kaldı.

Deplasmanda 3 maç sonra kazanan Rizespor ise puanını 17'ye çıkarıp maç fazlasıyla 9. sıraya tırmandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta sağ kanattan Lutin'in ceza sahasına yaptığı ortada Orban'ın dokunduğu top, yandan auta çıktı.

11. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Laçi'nin pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lafont meşin yuvarlağı kontrol etti.

19. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Taylan Antalyalı'nın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sowe, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

21. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta Sor'un pasıyla topla buluşan Saba'nın yaptığı vuruşta, kaleci Zafer topu kornere çeldi.

34. dakikada Saba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Orban'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Laçi, kaleci Lafont'un öne çıktığı pozisyonda topu Sowe'a bıraktı. Sowe, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

62. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta Saba'nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Zafer topu kurtardı.

79. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Zafer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Süleyman Özay

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş, Krasnic (Dk. 45 Cisse), Furkan Soyalp (Dk. 64 Gökhan Gül), Raveloson, Lutin (Dk. 64 Khalil), Dia Saba, Sor (Dk. 81 Berk Kızıldemir), Orban

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss (Dk. 80 Umut Erdem), Taylan Antalyalı (Dk. 75 Diakite) Mebude (Dk. 64 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 80 Sagnan), Ahmed Kutucu (Dk. 75 Doicaru), Sowe

Goller: Dk. 19 ve 54 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Zafer Görgen, Dk. 45+1 Ahmed Kutucu, Dk. 51 Mebude, Dk. 81 Olawoyin, Dk. 83 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor), Dk. 90+1 Umut Meraş, Dk. 90+2 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)