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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Euroleauge'de Dubai Basketbol karşısında!

        Anadolu Efes, Euroleauge'de Dubai Basketbol karşısında!

        Anadolu Efes, EuroLeague'in 12. haftasında yarın saat 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        Anadolu Efes Dubai Basketbol karşısında!

        Anadolu Efes, Basketbol Euroleague 12. haftasında yarın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'a konuk olacak.

        Coca-Cola Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

        Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı son maçında İtalya'nın Virtus Bologna takımını 103-91 yendi.

        11. haftada Olympiakos'a 101-72 yenilen Dubai Basketbol 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

        ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDA 925. MAÇI

        Anadolu Efes, Dubai Basketbol maçıyla Avrupa'da 925. kez sahne alacak.

        Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 924 karşılaşmada 511 galibiyet, 413 yenilgi yaşadı.

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        Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 677. maçını yapacak. Ligdeki 676 müsabakanın 354'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 322'sinde mağlup oldu.

        İlk kez geçen sezon birbirlerine rakip olan iki takımın geride kalan 2 maçta birer galibiyeti bulunuyor.

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