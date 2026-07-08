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        Haberler Spor Transfer Basketbol STBL Anadolu Efes, Santi Yusta'yı açıkladı

        Anadolu Efes, Santi Yusta'yı açıkladı

        Anadolu Efes, İspanyol milli oyuncu Santi Yusta'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Anadolu Efes, Santi Yusta'yı açıkladı

        Anadolu Efes Basketbol Takımı, İspanyol milli oyuncu Santi Yusta'yı kadrosuna kattı.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak ülkesinin Casademont Zaragoza takımında forma giyen 29 yaşındaki kısa forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Santi Yusta, altyapısından yetiştiği Real Madrid ile Basketbol Avrupa Ligi ve İspanya Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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