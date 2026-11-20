Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutlayan Laso, "Özellikle tüm çeyreklerde rakibe üstünlük kurduk. 29 asist yaptık. Topu çok iyi paylaştık. Ribauntlarda da üstünlük sağladık. Bunlar beni mutlu etti. Çok yüzdeli oynadık. Ortaya koyulan performanstan son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

LDLC ASVEL Başantrenörü Tony Parker ise savunmada yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmaları gerektiğini kaydetti.

Çift maç haftasında İstanbul'da Fenerbahçe Tarfin ile Anadolu Efes'e mağlup olduklarını aktaran Parker, "İstanbul'da bizim için uzun bir hafta oldu. İki maçta da takımlar yüksek yüzdeli oynadı. Doğru 5'i sahada oluşturarak en iyi savunma kurgusunu bulmamız gerekiyor. Buna çözüm üretmeye çalışacağız." diye konuştu.