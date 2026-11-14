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        Haberler Spor Futbol Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası

        Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası

        İspanya Futbol Federasyonu, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun yaptığı müdahale nedeniyle yönetmelikteki en üst sınır olan 12 maç men cezası aldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 00:30 Güncelleme:
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        Jesus Owono'ya 12 maç men cezası!

        İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Tenerife maçında doğrudan kırmızı kart gören Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verdi.

        Kurul, pozisyonun sonuçlarını da dikkate alarak Disiplin Talimatı'nın 102. maddesi uyarınca üst sınırdan ceza verdi.

        NE OLMUŞTU?

        2 Kasım'da oynanan Tenerife-Andorra maçının son bölümünde Owono, topa hamle yaparken ayağı havadayken Tenerife forveti Jesus de Miguel'e müdahale etti. Hakem, raporunda Owono'nun aşırı güç kullandığını belirtti. Sahadan sedyeyle çıkarılan De Miguel, ertesi gün hayatını kaybetti.

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        #Tenerife
        #Andorra
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