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        Haberler Spor Futbol İspanya Antrenmanlara çıkmamıştı: Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

        Antrenmanlara çıkmamıştı: Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

        Real Madrid'de Arda Güler hafta içinde yapılan iki antrenmanda yer almamıştı. Takımla dün çalışan milli futbolcunun Racing Santander maçı öncesi son durumu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!

        İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, hafta içerisinde yaşadığı sakatlıktan dolayı antrenmanlarda yer alamamıştı.

        AS'ta yer alan haberde genç yıldızın kas gerilmesi nedeniyle antrenman yapamadığı belirtildi.

        Haberde, Arda Güler'in maç öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve Racing Santander maçında forma giyebileceği belirtildi.

        Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 12 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetti. Arda'nın gollerinden ikisi LaLiga'da, biri Şampiyonlar Ligi'nde geldi.

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