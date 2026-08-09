Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi
İstanbul'da düzenlenen ve HT Spor'un canlı olarak aktardığı 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 16:36 Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi.
Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın son gününde karışık bayrak finalinde 13 ülke mücadele etti.
Mihaly Koleszar-Balkan Guzi ikilisinden oluşan Macaristan altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Gümüş madalyayı Andey Bobrov-Yana Soloveva ile Rusya, bronz madalyayı ise Ross Charlton-Emma Whitaker ile Büyük Britanya elde etti.
Sıdal Aslan-Buğra Ünal'dan oluşan Türkiye ise 7. oldu.
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