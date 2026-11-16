Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ta Roma Basketbol'a konuk olacak
Bahçeşehir Koleji, Eurocup'ın 8. haftasında yarın İtalya'nın Roma Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:18 Güncelleme:
Eurocup'ın 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, yarın İtalyan ekibi Roma Basketbol'a konuk olacak.
Palazzetto Dello Sport'taki karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.
D Grubu'ndaki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Organizasyondaki 3 maçı kazanan, 4 karşılaşmayı kaybeden Roma Basketbol ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.
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