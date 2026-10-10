Barcelona: 3 - Getafe: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, evinde Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Anthony Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde'nin kaydettiği gollerle ligde 8'de 8 yapan Barcelona, haftayı 24 puanla tamamladı. Getafe ise 8 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Barcelona, İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Getafe'yi konuk etti.
Spotify Camp Nou'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Barcelona oldu.
Barcelona, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Katalan ekibi, 30. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
FİNALİ KOUNDE YAPTI
İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuran Barcelona, 73. dakikada Jules Kounde'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona sahadan üç puanla ayrıldı.
BARCELONA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Bu sonuçla La Liga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Barcelona, puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Getafe ise 8 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA
Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Getafe ise 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.