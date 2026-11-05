Barcelona Raphinha ile sözleşme uzattı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncusu Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada Raphinha’nın sözleşmesinin 30 Haziran 2030 yılına kadar uzaltıldığını duyurdu.

29 yaşındaki oyuncu, Barcelona’ya transfer olduğu 2022 yılından beri bordo-mavi formayla 190 maça çıktı. Bu maçlarda 94 gol atan Raphinha, 3 La Liga şampiyonluğu, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.