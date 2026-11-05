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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona Raphinha ile sözleşme uzattı

        Barcelona Raphinha ile sözleşme uzattı

        İspanya La Liga devi Barcelona, Brezilyalı yıldızı Raphinha ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Barcelona Raphinha ile sözleşme uzattı

        İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Brezilyalı oyuncusu Raphinha ile yeni sözleşme imzaladı.

        İspanyol ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada Raphinha’nın sözleşmesinin 30 Haziran 2030 yılına kadar uzaltıldığını duyurdu.

        29 yaşındaki oyuncu, Barcelona’ya transfer olduğu 2022 yılından beri bordo-mavi formayla 190 maça çıktı. Bu maçlarda 94 gol atan Raphinha, 3 La Liga şampiyonluğu, 1 Copa del Rey ve 3 İspanya Süper Kupası kazandı.

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        #İspanya La Liga
        #barcelona
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