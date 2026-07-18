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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Rams Başakşehir Başakşehir-Inter Turku maçını İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetecek

        Başakşehir-Inter Turku maçını İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetecek

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki Başakşehir-Inter Turku maçını İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 18:53 Güncelleme:
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        Başakşehir'e İspanyol hakem!

        Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla karşılaşacağı müsabakanın hakemi belli oldu.

        İstanbul temsilcisinin Inter Turku'yu ağırlayacağı maçı İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetecek.

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