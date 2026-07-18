Başakşehir-Inter Turku maçını İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetecek
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki Başakşehir-Inter Turku maçını İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetecek.
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 18:53 Güncelleme:
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yla karşılaşacağı müsabakanın hakemi belli oldu.
İstanbul temsilcisinin Inter Turku'yu ağırlayacağı maçı İspanyol hakem Juan Martínez Munuera yönetecek.
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